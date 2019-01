Presidente Varela inaugura de forma parcial la línea 2 del Metro

En un acto en el que participaron peregrinos y trabajadores, el mandatario Juan Carlos Varela inauguró este jueves 17 de enero, de forma parcial, la línea 2 del Metro de Panamá.

La ceremonia fue en la estación Corredor Sur, con la participación de Roberto Roy, del Metro de Panamá, la vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, y el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa.

Tras el acto de bendición por parte de Ulloa, se efectuaron algunas presentaciones artísticas.

La línea 2 del Metro de Panamá abre sus puertas parcialmente durante la Jornada Mundial de la Juventud. Peregrinos se acercaron a la estación Corredor Sur para cantar sus alabanzas. #JMJ2019pic.twitter.com/vGohVWzKju — La Prensa Panamá (@prensacom) 17 de enero de 2019

Como parte de la inauguración, la comitiva encabezada por Varela subió a uno de los trenes para hacer el recorrido oficial.

Este recorrido comprendió las estaciones Pedregal, San Antonio, Cincuentenario y finalizó en la estación San Miguelito. En cada estación se recogió a grupos de peregrinos.

Esta línea estará funcionando solo para la JMJ, del 18 de enero hasta el 28 de enero.

En tanto, desde el 18 al 21 de enero operará en horario regular de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., y del 22 al 25 de enero operará desde las 5:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. El sábado 26 de enero se ofrecerá el servicio desde las 5:00 a.m. hasta las 12 medianoche del domingo 27 de enero.