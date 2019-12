Construirán museo jesuita en el Casco Antiguo

PROPUESTA DEL PRESIDENTE VARELA

A través de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) el Gobierno impulsa la construcción de un museo jesuita en el Casco Antiguo, corregimiento de San Felipe.

Esto, luego de que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, durante su visita a Roma, Italia, en septiembre de 2014, presentara una “declaración de intención” para establecer en el país el “Museo panameño conmemorativo de la presencia Jesuita en Panamá y América Latina”.

El museo se ubicaría en la antigua Compañía de Jesús, entre la avenida A y calle Séptima oeste, del Casco Antiguo.

La ATP informó que trabaja en establecer un estudio que arroje alternativas de intervención en las ruinas de la iglesia y el patio interno, así como el tipo de museo que albergará este complejo.

La ATP proyecta tener lista la estructura a finales de 2018, con miras a la previsible visita del papa Francisco a Panamá en 2019.







El estudio deberá proporcionar el diseño conceptual de toda la obra, y los criterios que se utilizarán para confeccionar un pliego de condiciones para la licitación de la obra.

“La propuesta del señor Presidente (Juan Carlos Varela) es resaltar la presencia y obra de los jesuitas en Panamá y América Latina”, manifestaron voceros de la ATP al ser consultados sobre el objetivo de la futura construcción. Agregaron que también se destacaría la presencia de la primera sinagoga Kol Shearith Israel en esa zona histórica.

VISITA DEL PAPA

La ATP tiene proyectado tener lista la estructura a finales de 2018, con la “suficiente anticipación a la previsible visita del papa Francisco a Panamá a principios de 2019”. Precisamente, en el museo el pontífice tendría una sección dedicada a su vida religiosa.

A la vez, se especificó que el proyecto debe iniciarse a principios de 2017, aprovechando la estación seca.

La restauración de las ruinas de la Compañía de Jesús y el museo serán emprendidos por la ATP, aunque no se detalló el posible costo de la obra.Sobre la administración de este proyecto, se indicó que evalúan la posibilidad de que la gestión esté a cargo de un patronato, similar al de Panamá Viejo, en el que estarían representados el Instituto Nacional de Cultura, la ATP y la sociedad civil involucrada en la temática del museo.

“El proyecto nunca se ha detenido. Hay fases que deben cumplirse antes y durante su construcción, cual es una prolija investigación histórica”, subraya la entidad responsable de la obra, al responder a un cuestionario remitido por este medio.

En esa entidad comisionaron a un equipo, el cual ha estado pendiente de este tema, entre cuyos integrantes están la secretaria general de la institución, Sara Sánchez, la directora de Finanzas, Maribel Caliendo, y Erich Velásquez, jefe de Gestión de Proyectos. Este mismo grupo ha realizado varias reuniones y visitas a la sede de la Compañía de Jesús para evaluar los pasos a seguir, a fin de iniciar la restauración de la histórica infraestructura.

PREFIEREN NUEVO TEATRO

Historiadores y organizaciones de la sociedad civil cuestionan el hecho de que mientras hay estructuras históricas importantes, como el Teatro Nacional y el Museo Reina Torres de Araúz, que requieren ser restauradas, el Gobierno se compromete a acondicionar estructuras sobre las cuales no hay prioridad de adecuación.

María Elena Mena, exdirectora de la Escuela de Teatro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, resaltó que no hay “justificación” para este proyecto, tomando en cuenta que hay otras edificaciones dentro del Casco Antiguo que requieren restauración con urgencia, entre esas el Teatro Nacional.

“Ya hay un museo de arte religioso dentro del Casco Antiguo, y actualmente no presenta buen estado”, dijo.

De acuerdo con Mena, el Teatro Nacional es un templo cultural y como tal debió ser acondicionado hace muchos años por las autoridades competentes.

En tanto, Xenia Quintana, dirigente de la Asociación de Residentes de San Felipe, dijo no entender cómo establece el actual Gobierno las prioridades dentro de ese corregimiento.

“Aquí se requieren recursos para muchos proyectos sociales y culturales, pero no hay fondos. Sin embargo, no pierden el tiempo para destinar dinero en obras que no tienen sentido”, aportó.

Por ejemplo, Quintana cuestionó que en estos momentos solo se esté limpiando el Teatro Nacional, cuando lo que se requiere realmente es que se restaure por completo.

Incluso, dijo que los estacionamientos y parte de la muralla del Casco Antiguo se “caen a pedazos”, y para eso no hay un proyecto establecido.

En tanto, el historiador Rommel Escarreola expresó que no tiene problemas conque se resalte la historia de grupos como los jesuitas, pero, a la par de estos proyectos debe ir la reapertura del Teatro Nacional y del Museo Reina Torres de Araúz.