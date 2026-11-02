Día de los Difuntos: Homenajes llaman a resaltar la historia y soberanía de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La mañana de este 2 de noviembre se llevaron a cabo las ofrendas florales ante el mausoleo del Dr. Manuel Amador Guerrero y los soldados de la independencia, en el cementerio de Amador, en conmemoración del Día de los Difuntos.

Aproximadamente a las 8 de la mañana, el presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó al cementerio, acompañado por el alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi. Enseguida se procedió con la colocación de la ofrenda floral al mausoleo del Dr. Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República.

Posteriormente, Julio Linares Franco, orador designado, centró su discurso en la construcción de la identidad nacional panameña y la importancia de conocer la historia del país para defender su soberanía.

Linares explicó cómo las guerras civiles, el abandono administrativo y la falta de atención de los gobiernos colombianos alimentaron las aspiraciones autonomistas del istmo durante el siglo XIX. En ese contexto, destacó el pensamiento de Justo Arosemena y figuras como José Agustín Arango y Manuel Amador Guerrero en el proceso que condujo a la independencia.

Finalmente, sostuvo que la independencia de 1903 no puso fin a los desafíos de Panamá, que posteriormente tuvo que defender su soberanía, autodeterminación y neutralidad frente a intereses extranjeros.

Julio Linares Franco, orador designado para los actos del Día de los Difuntos. Cortesía

Además, hizo un llamado a fortalecer la identidad panameña, el civismo y la unidad nacional, al recordar que, pese a las adversidades históricas, el país ha logrado construir su propio proyecto de nación.

En una segunda parte del acto, las autoridades se trasladaron al mausoleo de los soldados de la independencia, donde después de colocar la ofrenda floral, Meyvis Barrios Mata, oradora designada por el Consejo de Panamá, vinculó la conmemoración del Día de los Difuntos con la víspera de la separación de Panamá de Colombia.

Destacó que ambas fechas invitan a recordar a quienes partieron y a reconocer a las personas que contribuyeron a la formación de la República.

Meyvis Barrios Mata, oradora designada por el Consejo de Panamá para los actos del Día de los Difuntos. Cortesía

Durante su intervención, señaló que la historia nacional no debe limitarse a memorizar acontecimientos, sino que debe enseñarse a las nuevas generaciones para fortalecer la identidad panameña y el conocimiento de sus protagonistas.

Sostuvo además, que honrar a quienes contribuyeron a la separación implica reflexionar sobre el país que se construye en el presente y trabajar por una República con “dignidad, oportunidades y esperanza para las futuras generaciones”.