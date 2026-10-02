Afectaciones en Albrook Mall: el centro comercial apunta a obras cercanas sin especificarlas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Luego de que desde mayo pasado se denunciaran en redes sociales, daños, hundimientos y grietas en algunas zonas de Albrook Mall, la administración del centro comercial aseguró este viernes 2 de octubre que sus instalaciones presentan “asentamientos inducidos” asociados a obras que se ejecutan en la zona.

Según un comunicado, las afectaciones han sido identificadas en puntos específicos del centro comercial, donde se mantiene un proceso de monitoreo, seguimiento y atención.

Grietas en Albrook Mall. Elysée Fernández

Indicaron además que desde que se identificaron estas condiciones, se han realizado estudios técnicos y se cuenta con un equipo especializado encargado de supervisar la situación y ejecutar los trabajos de mantenimiento necesarios.

Estas labores se realizan principalmente durante el horario nocturno, con el objetivo de reducir las posibles afectaciones a los usuarios.

Según declaraciones de la directora de Albrook Mall, Nadkyi Duque, las afectaciones no abarcan ni el 10% del centro comercial.

El comunicado de Albrook Mall no precisa cuáles son las obras a las que atribuye los llamados “asentamientos inducidos”.

Pero es conocido que en la zona se ejecutan los trabajos de la Línea 3 del Metro de Panamá.

La llamada Tuneladora Panamá de la Línea 3 del Metro trabaja actualmente en su tramo final hacia la estación de Albrook, tras haber culminado la fase de excavación bajo el Canal de Panamá y haber llegado al pozo de Balboa a principios de 2026.

Además, la estación Albrook será el punto de conexión de la Línea 3 con la Línea 1 del Metro.

La Prensa pidió al Metro de Panamá su versión sobre la posible afectación que estaría provocando el proyecto.

Este diario conoció que los daños no se limitarían al centro comercial. También se han reportado afectaciones en instalaciones de la Policía Nacional ubicadas en Ancón, en el mismo sector donde avanzan las obras del proyecto ferroviario.

Al menos dos edificaciones del complejo de la Policía habrían resultado afectadas.