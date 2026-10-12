Afectados por el terremoto pueden recibir atención psicológica en hospitales y centros de salud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El servicio se ofrece en hospitales y centros de salud de Herrera, Coclé, Veraguas y Los Santos.

El Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer que mantiene servicios de atención psicológica y salud mental para las personas afectadas emocionalmente por el terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre, que pueden experimentar ansiedad, miedo, crisis de pánico, tristeza o dificultades para dormir.

La atención se brinda en hospitales, centros de salud y mediante jornadas itinerantes en las provincias de Herrera, Coclé, Veraguas y Los Santos.

Según informó la entidad este domingo 11 de octubre, los equipos de salud mental continuarán acompañando a la población mientras se mantenga la emergencia.

Herrera

En el Hospital Cecilio A. Castillero, un equipo integrado por tres psicólogos, siete profesionales especialistas en salud mental y un psiquiatra ofrece atención de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

En el distrito de Ocú, el servicio está disponible de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. También se realizan jornadas itinerantes en otros distritos, con prioridad en las comunidades afectadas.

A partir de este lunes 12 de octubre, el Minsa prevé extender la atención a Pesé, Las Minas y las áreas afectadas de Los Pozos.

Coclé

En esta provincia, los centros de salud de Penonomé, Antón y Pocrí, en el distrito de Aguadulce, brindan atención de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

El servicio se ofrece por libre demanda, por lo que las personas pueden acudir directamente a estas instalaciones durante el horario establecido, sin necesidad de una cita previa.

Veraguas

Los equipos de salud mental atienden a la población en Atalaya, Canto del Llano, La Mata, Santiago, Montijo y Santa Fe, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Al igual que en Coclé, la atención está disponible por libre demanda.

Los Santos

En el Hospital Regional Joaquín Pablo Franco Sayas, la atención psicológica se brinda de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. En tanto, el servicio de psicología del Hospital Regional Anita Moreno está disponible de 6:00 a.m. a 12:00 medianoche.

Fotografía que muestra una escultura del Divino Niño Jesús este domingo, en una casa afectada por el terremoto de magnitud 7,7 ocurrido el viernes en Macaracas (Los Santos). EFE/Bienvenido Velasco

Línea de apoyo emocional

Las personas que necesiten orientación o apoyo emocional también pueden comunicarse con la línea 147 del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Inclusión y salud emocional



Desde el MIDES reforzamos con profesionales de psicología la atención de la Línea 147 y brindamos apoyo en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), de la mano con el equipo de intérpretes de lengua de señas, en respuesta a la creciente demanda… pic.twitter.com/LZsEtcCxIB — Ministerio de Desarrollo Social de Panamá (@midespma) October 11, 2026

El Minsa recuerda que, después de un evento como un sismo, es posible experimentar miedo, preocupación, nerviosismo o dificultades para dormir. Si estas reacciones persisten, generan un malestar intenso o afectan las actividades cotidianas, se recomienda buscar ayuda profesional.

Señales para acudir a un especialista: