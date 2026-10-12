Afectados por el terremoto pueden recibir atención psicológica en hospitales y centros de salud

El Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer que mantiene servicios de atención psicológica y salud mental para las personas afectadas emocionalmente por el terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre, que pueden experimentar ansiedad, miedo, crisis de pánico, tristeza o dificultades para dormir.

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La atención se brinda en hospitales, centros de salud y mediante jornadas itinerantes en las provincias de Herrera, Coclé, Veraguas y Los Santos.

Según informó la entidad este domingo 11 de octubre, los equipos de salud mental continuarán acompañando a la población mientras se mantenga la emergencia.

Herrera

En el Hospital Cecilio A. Castillero, un equipo integrado por tres psicólogos, siete profesionales especialistas en salud mental y un psiquiatra ofrece atención de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

En el distrito de Ocú, el servicio está disponible de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. También se realizan jornadas itinerantes en otros distritos, con prioridad en las comunidades afectadas.

A partir de este lunes 12 de octubre, el Minsa prevé extender la atención a Pesé, Las Minas y las áreas afectadas de Los Pozos.

Coclé

En esta provincia, los centros de salud de Penonomé, Antón y Pocrí, en el distrito de Aguadulce, brindan atención de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

El servicio se ofrece por libre demanda, por lo que las personas pueden acudir directamente a estas instalaciones durante el horario establecido, sin necesidad de una cita previa.

Veraguas

Los equipos de salud mental atienden a la población en Atalaya, Canto del Llano, La Mata, Santiago, Montijo y Santa Fe, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Al igual que en Coclé, la atención está disponible por libre demanda.

Los Santos

En el Hospital Regional Joaquín Pablo Franco Sayas, la atención psicológica se brinda de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. En tanto, el servicio de psicología del Hospital Regional Anita Moreno está disponible de 6:00 a.m. a 12:00 medianoche.

Afectados por el terremoto pueden recibir atención psicológica en hospitales y centros de salud
Fotografía que muestra una escultura del Divino Niño Jesús este domingo, en una casa afectada por el terremoto de magnitud 7,7 ocurrido el viernes en Macaracas (Los Santos). EFE/Bienvenido Velasco

Línea de apoyo emocional

Las personas que necesiten orientación o apoyo emocional también pueden comunicarse con la línea 147 del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El Minsa recuerda que, después de un evento como un sismo, es posible experimentar miedo, preocupación, nerviosismo o dificultades para dormir. Si estas reacciones persisten, generan un malestar intenso o afectan las actividades cotidianas, se recomienda buscar ayuda profesional.

Señales para acudir a un especialista:

1

Incapacidad para cumplir con responsabilidades diarias.

2

Problemas graves de concentración.

3

Dolores de cabeza frecuentes, migrañas, tensión muscular o malestares digestivos.

4

Sentir que no puedes más.