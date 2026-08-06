Alcaldía de Panamá proyecta renovar la plaza de la Democracia con inversión de $15 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La propuesta, presentada durante una audiencia pública y aprobada por votación unánime, contempla una inversión de $15 millones provenientes de los fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

La Alcaldía de Panamá presentó el proyecto de renovación urbana “Plaza de la Democracia–Bahía Viva”, una intervención que busca transformar las 1.2 hectáreas de este espacio ubicado en el corregimiento de San Francisco y convertirlo en un nuevo punto de encuentro ciudadano frente a la Bahía de Panamá.

La propuesta, presentada durante una audiencia pública y aprobada por votación unánime, contempla una inversión de $15 millones provenientes de los fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con la meta de iniciar su ejecución en 2027.

Actualmente, la plaza recibe cerca de mil visitantes diarios y alrededor de 10 mil personas durante los fines de semana; sin embargo, la Alcaldía señala que el espacio se encuentra subutilizado y requiere una intervención para mejorar sus condiciones y funcionalidad.

Entre los principales cambios planteados se encuentra la eliminación del estacionamiento superficial, lo que permitirá recuperar áreas para el uso ciudadano. En su lugar, el proyecto incluye la construcción de un estacionamiento soterrado con capacidad aproximada para 90 vehículos.

La renovación incorporará áreas verdes, senderos peatonales, ciclovías, miradores hacia la bahía, iluminación, mobiliario urbano, jardines de lluvia, pavimentos permeables, sistemas de captación de aguas pluviales, arborización y una pasarela elevada para mejorar la integración del espacio con su entorno.

Modelo de cómo será la nueva plaza de la Democracia.

Además, se contempla la construcción de dos edificios públicos destinados a servicios comunitarios.

El proyecto forma parte de la estrategia de recuperación del sistema costero de espacios públicos impulsada por la Alcaldía de Panamá, que identifica este sector como un punto clave para fortalecer la conexión entre la ciudad, el río Matasnillo y la Bahía de Panamá.

La administración municipal sostiene que la intervención busca atender problemas como el deterioro del espacio público, la falta de áreas verdes y los efectos del cambio climático mediante soluciones de infraestructura urbana sostenible.

Entre los impactos esperados se encuentran la recuperación del borde costero, el aumento de la biodiversidad urbana, la reducción del efecto de isla de calor, mejoras en accesibilidad y seguridad, así como la creación de espacios para la recreación y la convivencia.

Según el municipio, la obra se suma a otros proyectos de transformación urbana que buscan cambiar la relación de la ciudad con sus espacios naturales y recuperar áreas públicas para residentes y visitantes.

Consulta Pública para la aprobación del proyecto de la Plaza de la Democracia-Bahía Viva.