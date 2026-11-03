NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los desfiles patrios comenzaron este 3 de noviembre en el Casco Antiguo y la vía España, con la participación de delegaciones estudiantiles, bandas independientes y estamentos de seguridad.

Los desfiles patrios arrancaron este martes 3 de noviembre en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, como parte de las celebraciones por los 123 años de la separación de Panamá de Colombia.

Desde las 10:00 a.m., la programación oficial contempla el recorrido de delegaciones estudiantiles, bandas de música, organizaciones cívicas y estamentos de seguridad.

En la ruta del Casco Antiguo, el desfile comenzó con los motores de la Fuerza Pública, seguidos por el abanderado Ricardo Gago Salineros, la Banda Republicana, la Asociación de Muchachas Guías de Panamá y la Cruz Roja Panameña, según el orden establecido por el Ministerio de Educación (Meduca).

Entre los centros educativos participantes figuran el Instituto Nacional, el Colegio La Salle, el Instituto Técnico Don Bosco, la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía, el Colegio Javier, el Instituto José Dolores Moscote y el Instituto Comercial Panamá, cuyas delegaciones forman parte de las 48 participaciones programadas para esta ruta.

Las bandas independientes también forman parte de la celebración, entre ellas Vieja Metrópoli, procedente de Costa Rica, Panamá para Cristo, Concordia, Juan Demóstenes Arosemena, Elimelec, Veteranos de Panamá, Adolfo Gutiérrez, San Cristóbal y Búho de Oro, agrupación encargada de cerrar el recorrido, de acuerdo con el programa oficial.

El desfile del Casco Antiguo tiene como punto de partida la calle tercera, en las inmediaciones de la plaza Simón Bolívar, y finaliza en la calle 26, avenida Balboa.

Paralelamente, en la vía España se desarrolla la segunda ruta, que parte desde la iglesia del Carmen hasta la intersección de Caja de Ahorros, con la participación de otras delegaciones estudiantiles y bandas independientes.