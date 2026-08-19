Autoridad de Tránsito licita sistema de semáforos con inteligencia artificial para 16 intersecciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La licitación incluye que la empresa ganadora done semáforos para otras cuatro intersecciones, ubicadas en tres corredores principales: vía España, Transístmica y Ricardo J. Alfaro.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) lleva adelante una licitación para implementar semáforos con inteligencia artificial en 20 intersecciones de la ciudad de Panamá, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje y mejorar la circulación vehicular.

Se trata de la licitación para “el suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos para el control de semáforos mediante computación”, cuyo precio de referencia es de $296,800.

Las intersecciones donde se instalarán estos semáforos con inteligencia artificial estarán ubicadas en los principales ejes troncales de la ciudad de Panamá, como vía España, la avenida Simón Bolívar (Transístmica) y la avenida Ricardo J. Alfaro, conocida como Tumba Muerto.

Nicolás Brea, director de la ATTT, explicó que el proceso contempla inicialmente 16 intersecciones, mientras que la empresa que resulte adjudicataria deberá incorporar otras cuatro, sin costo adicional para la institución.

Semáforos ajustarán los ciclos según el tráfico

Brea explicó que el sistema utilizará cámaras e inteligencia artificial para analizar en tiempo real la cantidad de vehículos que circulan por cada vía y modificar los ciclos de los semáforos según las condiciones del tráfico.

A diferencia del sistema actual, basado en ciclos fijos, la nueva tecnología podrá dar prioridad a las vías con mayor congestión y al transporte público, con el propósito de agilizar la circulación y reducir los tiempos de viaje tanto de los conductores particulares como de los usuarios del transporte público.

“Esta inteligencia va analizando la cantidad de vehículos que hay en cada una de las vías y le va dando prioridad, ya sea al transporte público o al área que está más congestionada”, explicó Brea.

Infografía de los semáforos inteligentes

En cuanto a las cámaras utilizadas por el sistema, estas también podrían integrarse a mecanismos para detectar determinadas infracciones de tránsito, especialmente aquellas relacionadas con el irrespeto a las luces de los semáforos.

La tecnología permitiría identificar infracciones vinculadas con el incumplimiento de las señales de luz roja y amarilla, siempre que la autoridad determine su implementación.

Además, el sistema contempla funciones para mejorar la seguridad de los peatones. Según Brea, la inteligencia artificial podrá reconocer cuando una persona se encuentre en una intersección con intención de cruzar y darle prioridad al paso peatonal.

Asimismo, los semáforos que cuenten con señalización peatonal tendrán señales acústicas para facilitar el cruce de personas con discapacidad visual.

Intersecciones con inteligencia artificial

Según el director de la ATTT, se utilizará tecnología conocida como computación en el borde o edge computing para procesar los datos localmente y en tiempo real en lugar de enviar a un servidor central o la nube . Esto permitirá ajustar los ciclos de los semáforos según las condiciones del tráfico, sin depender permanentemente de servidores remotos.

El sistema busca optimizar los tiempos de espera y mejorar la circulación vehicular.

Las intersecciones están distribuidas en tres corredores principales: Tumba Muerto, Transístmica y vía España. Entre los puntos incluidos están las entradas a El Bosque, Linda Vista, Instituto América y Villa de las Fuentes; sectores de El Dorado, El Ingenio, Bethania y Panamotor; y áreas como iglesia del Carmen, calles Elvira Méndez, Eusebio A. Morales y Caja de Ahorros, entre otras.

Brea destacó que esta solución deberá operar de forma descentralizada y autónoma en cada intersección, procesando la información de manera continua y modificando, ciclo a ciclo, los tiempos de los semáforos para responder a las condiciones reales del tráfico.

Sistema dependerá de la red eléctrica

Sobre la posibilidad de utilizar energía solar para garantizar el funcionamiento de los semáforos ante interrupciones o fluctuaciones del servicio eléctrico, Brea señaló que actualmente el proyecto dependerá de la red eléctrica.

No obstante, indicó que la utilización de paneles solares podría evaluarse, aunque implicaría un incremento en los costos del proyecto.

La ATTT cuenta actualmente con unas 280 intersecciones semafóricas en Panamá, por lo que este proyecto representa una primera fase de implementación de esta tecnología.

Brea señaló que entre tres y cuatro empresas internacionales han mostrado interés en participar en la licitación. La ATTT estableció requisitos de experiencia y certificaciones específicas para garantizar que las empresas participantes tengan conocimientos en inteligencia artificial aplicada a sistemas semafóricos.

Según el portal de Panama Compra, la reunión de homologación se realizó el pasado 15 de julio, con la participación de cuatro empresas: Empresa Panamá Asesores, S.A., Aerodiv, Inforcab y Raditek. En tanto, la presentación de propuestas está prevista para el 19 de agosto.