Bajan los casos de dengue, pero persiste el riesgo de nuevas epidemias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Aunque las cifras muestran una reducción en 2025 y 2026, especialistas advierten que el cambio climático, el aumento de las temperaturas y la movilidad poblacional favorecen la expansión de la enfermedad y mantienen en alerta a la región.

Aunque en 2025 y 2026 se ha observado una reducción importante de casos, el dengue es cíclico y las condiciones para nuevas epidemias siguen presentes. Así lo expresó Lilian Renau Gaitan, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Panamá al inaugurar la II edición de la Cumbre de Dengue de las Américas, que tiene lugar este martes 10 de noviembre en la ciudad de Panamá.

Renau reconoció que el dengue sigue siendo uno de los mayores desafíos de salud pública de la región, no obstante, también destacó que se ha logrado una reducción de la proporción de casos graves y mantener la letalidad en niveles de alrededor del 0.03% en 2026, resultados que reflejan años de trabajo conjunto entre los países y la OPS para fortalecer la vigilancia, el diagnóstico oportuno y especialmente la atención clínica.

“Nuestra experiencia regional nos ha enseñado que ninguna herramienta por sí sola es suficiente para controlar el dengue. Necesitamos integrar conocimientos, capacidades e intervenciones y sostener una colaboración estrecha entre países e instituciones”.

Las declaraciones de Renau son consistentes con la actualización epidemiológica presentada por Diana Rojas Álvarez, líder del programa de arbovirosis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien aseguró que el riesgo está aumentando producto de la conjunción entre el cambio climático y el incremento de las temperaturas, la movilidad poblacional y toda la dinámica de transmisión de los cuatro serotipos.

“Hace unos añitos cuando yo estaba estudiando el aedes aegypti en Colombia, el aedes estaba a 800 metros sobre el nivel del mar, luego cuando estaba en la mitad de mi carrera ya se encontraba a 1,200msnm, cuando empecé a hacer epidemiología estaba a 1,800 y ahora se encuentra a 2,200, hay dengue en Nepal”, mencionó la médico epidemióloga que también destacó el que en 2024, cuando hubo la emergencia por dengue, Europa tuvo casi 2,000 casos autóctonos.

La II Cumbre de Dengue se realiza en el marco de la X edición de la Conferencia de Salud Global que organizan la Escuela Robert Stempel de la Universidad Internacional de la Florida y el Consorcio de Salud Global en conjunto con la OPS, que se desarrollará este miércoles 11 y jueves 12 de noviembre.

Actualización epidemiológica

Rojas Álvarez precisó que actualmente al menos 159 países reportan sus estadísticas de dengue y que la población en riesgo estimada para 2025 era de 5.6 billones. La estimación anterior se hizo en 2013 y era de 3.9 billones de personas, lo que indica un aumento de 1.6 billones en los últimos 12 años.

Detalló que este año, hasta septiembre pasado, se habían reportado 2.5 millones de casos, en tanto que el año pasado se reportaron 5.6 millones de casos y unos 4,100 fallecidos en todo el mundo.

Estadísticas actualizadas a septiembre de 2026.

Explicó aquella frase muy utilizada de que el epicentro del dengue en el mundo está en las Américas. Dijo que obedece a que el sistema de vigilancia es muy robusto y está capturando casos sospechosos, casos confirmados y todo el espectro de la enfermedad, mientras que en la región del sudeste asiático, por ejemplo, solo se reportan los casos hospitalizados y confirmados. Además, agregó, todavía hay regiones que reportan dengue con la definición de 1997 y hablan de dengue hemorrágico, de dengue clásico, cuando en la actualidad acá nos referimos a la enfermedad como dengue severo o dengue grave.

Rojas Álvarez también se refirió a los otros arbovirus que circulan en la región. Sobre la chikungunya dijo que va y viene, que es una enfermedad un poco más compleja de monitorear. Sin embargo, la región ha seguido haciéndolo y reportando desde que tuvo su emergencia a finales de 2013.

“De pronto no causa tanta mortalidad, sin embargo afecta mucho la calidad de vida”, remarcó.

Este año se han notificado unos 300,000 casos de chikungunya –la mayoría de ellos en la región de las Américas, que es la que tiene datos históricos–. Del total, 83,000 son casos confirmados y 98 fallecidos, siendo los grupos de riesgo los neonatos, las personas con comorbilidades y las personas adultas mayores.

Actualización hasta septiembre de 2026.

En cuanto a zika, la epidemióloga recordó que en 2026 se cumplieron 10 años de la emergencia en salud pública de importancia internacional y muchos de los bebés que nacieron de las madres infectadas por zika cumplieron 10 años. “Entonces el riesgo sigue allí, hay transmisión en algunos lugares pero es difícil hacer la vigilancia porque la mayoría de las infecciones son completamente asintomáticas y las personas que tienen síntomas tienen un rash muy leve y ni siquiera van al médico”, mencionó.

En el caso del sika, las Américas también es la única región que sigue haciendo vigilancia y, por ello, el riesgo se agiganta, ya que las personas viajan a países donde hay transmisión y vuelven a sus países, donde les diagnostican zika. Entonces, agregó la especialista, sabemos que está circulando, pero está completamente por debajo del radar.

Qué está pasando este año

Thais Helena dos Santos, asesora regional en Vigilancia y Control de Enfermedades Arbovirales de la OPS/OMS, manifestó que están viendo algunas cosas que les llaman la atención, especialmente ahora en el contexto del fenómeno de El Niño: en la subregión andina hay un aumento fuera de época, especialmente en Ecuador y Perú, y se están viendo cambios también en la misma tendencia en algunos países de Centroamérica.

“Tenemos mucho más granularidad ahora y podemos ver la proporción de los serotipos detectados y cómo van cambiando, no sólo en el nivel subnacional, pero también cómo van cambiando en el tiempo. Y lo interesante es que teníamos una predominancia de dengue 1 y 2 hace más de una década en la región de las Américas. Pero empezando 2022, en México, vemos que empieza a entrar nuevamente el dengue 3 y para 2023 ya en mayor proporción y en 2024 ya ha predominado. Y ahora sólo este año estamos empezando a ver nuevamente entrar el dengue 2 en Mesoamérica. En el hemisferio sur ha sido un poco diferente, la introducción del dengue 3 ha sido un poco más lenta. En Brasil no había predominado y ahora está en un 30% de los casos serotipificados en Brasil”, detalló.

¿Por qué importa esto? Porque hace muchos años no circula el dengue 3. Entonces tenemos varias cohortes susceptibles de tener dengue grave porque su segunda infección es con un nuevo serotipo, así que podemos ver más epidemias.

Dos Santos indicó que en México desde los 1990 no predomina el dengue 3, y en Brasil, desde 2008.

Con este dengue 3 vemos mayor gravedad en niños. En Guatemala, por ejemplo, en la temporada de 2024,70% de las muertes fueron en menores de 15 años, y esto para nosotros es una necesidad de intervención.

¿Cómo se vincula todo esto con clima? Dos Santos afirma que el aumento de la temperatura favorece al vector, su desarrollo y sobrevivencia,acorta el tiempo que el virus necesita dentro del vector y también amplía dónde se encuentran los vectores. “Eso lo hemos visto en la región de las Américas, en un nivel ecológico hemos visto una correlación de mayor transmisión en los periodos de El Niño por dos mecanismos, cuando hay mucha lluvia pues hay más criaderos, y cuando hay menos lluvia pues hay más almacenamiento de agua que también lleva a la creación de criaderos”.

La experta explicó que, más allá de los fenómenos de El Niño o La Niña, el cambio climático está modificando diversos patrones relacionados con el comportamiento del dengue. Como ejemplo, presentó el canal endémico de Guatemala entre 2023 y 2025, en el que los casos observados se mantuvieron por encima del umbral epidémico durante todo el periodo, incluso en la etapa interepidémica, que suele considerarse de menor transmisión. Este comportamiento coincidió con la circulación del serotipo dengue 3 en el hemisferio norte.

Advirtió que el umbral epidémico es una referencia estadística y no necesariamente representa la capacidad de respuesta de los países ante un brote. Además, cuando los casos se mantienen elevados, ese umbral aumenta progresivamente, por lo que se requiere un número cada vez mayor de contagios para que la situación sea considerada una anomalía estadística o epidemia.

Entonces lo que conocíamos como temporadas, en este contexto de cambio climático, cambia. Tenemos temporadas más largas, como vemos en Guatemala, más intensas, a destiempo, y vemos transmisión en nuevas zonas. Y eso trae también unos desafíos importantes en la red porque el aumento de casos causa que, por ejemplo, los servicios se sobrepasen.

En vista de todos estos cambios y de todo lo aprendido con los diferentes arbovirus, dijo Dos Santos, hace unos meses se aprobó la nueva estrategia de gestión integrada –23 años después de la primera– que incluye un documento que establece los lineamientos de preparación y respuesta: no sólo qué es lo que hay que hacer, sino también en qué nivel y en qué momento del ciclo epidémico. Estos documentos fueron presentados a los ministros de salud de los países de las Américas, que lo aprobaron, y esta será la estrategia para el abordaje por los próximos 10 años.