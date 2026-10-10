NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Cuerpo de Bomberos de Panamá recomendó a los residentes de edificios y propiedades horizontales (PH) revisar los sistemas de gas tras el terremoto registrado este viernes, 9 de octubre, para prevenir posibles accidentes.

La institución pidió que estas inspecciones sean realizadas por personal idóneo y recordó que, al ingresar a sus viviendas, las personas deben evitar encender luces, artefactos eléctricos o encendedores si existe la posibilidad de una fuga de gas.

En su lugar, recomendó abrir puertas y ventanas para permitir una ventilación abundante y reducir el riesgo de incidentes.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, expresa ante el país el siguiente comunicado. pic.twitter.com/Kn7jIlNrwS — Bomberos De Panamá (@BCBRP) October 10, 2026

Los bomberos también aclararon que la institución no ha ordenado el cierre de las estaciones de combustible ni la suspensión del suministro de gas en los PH.

Según el comunicado, las decisiones sobre el cierre del servicio de gas corresponden a las administraciones de cada edificación.

Tanto los bomberos como el Sistema Nacional de Protección Civil ha reiterado el llamado a la población a mantener la calma y consultar los canales oficiales para mantenerse informada sobre la evolución de la emergencia.

Para reportar situaciones de emergencia, se han habilitado los números 520-4429 y 911.