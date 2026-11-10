Caravana solidaria lleva ayuda a comunidades afectadas por el terremoto en Los Santos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La celebración del 10 de noviembre tuvo este año un significado distinto para varias agrupaciones de santeños residentes en la ciudad de Panamá.

En lugar de los tradicionales desfiles, se organizaron en una caravana solidaria para llevar ayuda a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre en la provincia de Los Santos.

Desde horas de la madrugada, en la ciudad de Panamá comenzaron a organizarse las donaciones que serían trasladadas a las zonas afectadas.

Alrededor de las 4:00 a.m. partió la caravana, organizada por los comités y uniones de santeños de Juan Díaz, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y Capira. Los vehículos, identificados con banderas de Panamá y de la provincia de Los Santos, así como con el sonido de sus bocinas, avanzaron hacia el interior del país para distribuir la ayuda.

Una vez en Los Santos, los vehículos se dirigirían a las comunidades que les fueron asignadas para hacer entrega de las donaciones.

Entre las agrupaciones participantes está la Asociación Cívica de Santeños Residentes en San Miguelito, así como la de Juan Díaz, que decidió hacer una pausa este año en su participación en los desfiles del 10 de noviembre para sumarse a la jornada solidaria.

Santeños se unen para llevar ayuda a las comunidades golpeadas por el terremoto.

Este martes, el presidente de la República, José Raúl Mulino, también estuvo en La Villa de Los Santos para participar en los actos conmemorativos del Primer Grito de Independencia de Panamá de España y recorrer algunas de las zonas afectadas por el terremoto.

Durante la jornada no se realizaron los tradicionales desfiles. El mandatario participó en los actos cívicos y tiene previsto inspeccionar los avances en la reconstrucción de viviendas e infraestructuras de valor histórico y religioso que sufrieron daños por el sismo.