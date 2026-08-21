Cierres en el tramo marino del Corredor Sur se extenderán hasta diciembre: estos son los horarios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Empresa Nacional de Autopista (ENA) informó que desde agosto y hasta diciembre se realizarán cierres a la altura del tramo marino en ambos sentidos, por trabajos en el proyecto de ampliación del Entronque de Costa del Este.

De acuerdo con la entidad, los trabajos se realizarán entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., mientras que durante la noche las labores se desarrollarán entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Tramo marino del Corredor Sur. LP/ Alexander Arosemena

ENA aclaró que las actividades relacionadas con la obra no se ejecutarán fuera de esos horarios. En caso de que sea necesario modificar la programación, la empresa indicó que emitirá comunicados especiales para informar a los usuarios.

Aunque existe una planificación semanal de los trabajos, la entidad explicó que, debido a la naturaleza de la obra, las actividades pueden presentar variaciones. Por ello, recomendaron a los conductores tomar como referencia los horarios establecidos al momento de organizar sus desplazamientos.