Ciudadanos de estas nacionalidades siguen desafiando la travesía de cruzar el tapón de Darién

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A pesar de que la cantidad de migrantes irregulares que cruzan el tapón de Darién ha disminuido significativamente en los últimos dos años, todavía hay cientos de viajeros que desafían la inhóspita selva para llegar a Panamá desde Colombia.

Según los datos del Servicio Nacional de Migración, entre enero y septiembre de 2026 se registró la entrada de 539 migrantes irregulares, lo que indica una disminución del 81.9% en comparación con el mismo período de 2025 cuando ingresaron 2,982.

En 2026, los meses que registraron la mayor cantidad de entradas fueron junio, con 102, y agosto, con 148.

Los migrantes que siguen realizando la travesía con la intención de llegar a Norteamérica provienen de Venezuela, con 266; Colombia, con 93; y Ecuador, con 76.

De los 539 viajeros que han cruzado la frontera entre enero y septiembre, 451 están entre los 18 y 49 años de edad. Otros 62 son menores de edad.

Los registros también indican la llegada de ciudadanos de África y Asia.

En 2023, más de 520,000 personas atravesaron irregularmente el Darién, mientras que en 2024 lo hicieron 302,203 y en 2025 la cifra cayó a 3,091.

Entre 2024 y 2025 la disminución de migrantes irregulares que entraron por Darién fue de 99%, debido a diferentes medidas que tomaron de forma conjunta los gobiernos de Panamá y Estados Unidos.

Entre las medidas tomadas está la decisión del Gobierno de cerrar las rutas migratorias en la selva, en julio de 2024.

Además, el 1 de julio de 2024, el día de la toma de posesión, el presidente José Raúl Mulino, firmó un acuerdo con Estados Unidos para realizar vuelos de deportación y repatriación financiados por el gobierno estadounidense.:

De igual forma, influyó la política migratoria de Donald Trump, que endureció las detenciones y deportaciones, lo que redujo las expectativas de los migrantes de llegar a Estados Unidos.