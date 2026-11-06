NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La periodista, con una amplia trayectoria en medios de comunicación de Colombia y Perú, se incorporará al equipo directivo del diario en noviembre, bajo la dirección de Jorge Molina.

Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) da a conocer a sus accionistas, suscriptores y público en general la designación de la periodista colombiana Clara Elvira Ospina como nueva directora asociada del diario La Prensa, cargo que ejercerá bajo la dirección de Jorge Molina, quien se mantendrá en el cargo de director editorial y presidente de la Junta Directiva.

Ospina cuenta con más de 30 años de experiencia periodística en Colombia y Perú, durante los cuales ha ocupado posiciones de liderazgo en importantes medios de comunicación. Es graduada en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana, en Colombia.

Inició su carrera profesional en el diario El Tiempo, de Bogotá, y posteriormente trabajó en el noticiero QAP. En Noticias RCN desarrolló una extensa trayectoria como reportera, jefa de emisión, subdirectora y directora de noticias. En 2012 asumió la dirección periodística de América Televisión y Canal N, en Perú, responsabilidad que ejerció durante nueve años.

También es fundadora y directora de Epicentro TV, medio digital peruano especializado en periodismo de investigación, democracia, derechos humanos y asuntos de interés público.

A lo largo de su carrera ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos tres premios nacionales de periodismo Simón Bolívar, en Colombia, y distinciones como finalista del Gran Premio Nacional de Periodismo de IPYS, en Perú.

Su experiencia en la dirección de equipos periodísticos, la gestión editorial y el desarrollo de proyectos informativos en plataformas tradicionales y digitales representa un aporte al proceso de fortalecimiento y transformación de La Prensa.

La incorporación de Ospina responde al compromiso de Corprensa de consolidar su liderazgo editorial, fortalecer la calidad y la independencia periodística del diario y continuar impulsando su evolución en un entorno informativo cada vez más digital y competitivo.

La nueva directora asociada asumirá sus funciones durante el mes de noviembre, una vez cumplidas las formalidades y los requisitos establecidos por la legislación laboral y migratoria de la República de Panamá.

Con esta designación, Corprensa reafirma su compromiso con un periodismo riguroso, independiente y de servicio público, así como con el fortalecimiento de su equipo editorial para responder a los desafíos de la industria y a las necesidades informativas de la sociedad panameña.

La Junta Directiva también confirmó en sus cargos a Mónica Palm, subdirectora de Investigación, Política y Judiciales; Rolando Rodríguez, subdirector asociado, y Yolanda Sandoval, subdirectora digital.