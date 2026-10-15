NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de Educación, Ventura Vega, confirmó que las clases en los centros educativos oficiales siguen suspendidas hasta que la entidad anuncie la lista de las escuelas que pueden retornar a clases tras el terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre.

Vega dio sus declaraciones durante un recorrido que realizó, junto a un equipo técnico, por diferentes planteles a fin de conocer las condiciones de las estructuras.

“Va a haber un anuncio del Ministro de Educación, que es el rector del sector educativo del país”, dijo el titular de Educación sobre el retorno a clases en los planteles oficiales.

Vega indicó que hay cerca de 619 escuelas afectadas a nivel nacional por el sismo y que 35 escuelas requieren ser reconstruidas.

A 33 días de culminar el año escolar 2026, el ministro resaltó que la entidad aplicará las estrategias necesarias para que la educación le llegue a los estudiantes.

Vega informó que se han inspeccionado 231 escuelas en diferentes regiones educativas, entre ellas, hay de la provincia de Panamá, Panamá Oeste y parte de Colón.

Se espera que en los próximos informes diarios del Gobierno se dé a conocer la lista de las escuelas que pueden regresar a las clases presenciales.