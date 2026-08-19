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    Congreso

    Colombia será sede en 2027 de la cumbre de editores de Europa, América Latina y Caribe

    Henry Cárdenas P.
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    Colombia será sede en 2027 de la cumbre de editores de Europa, América Latina y Caribe
    Será la tercera vez que la cumbre se realizará en Colombia. Tomada de Editored

    Colombia será sede en marzo de 2027 del décimo congreso de la Asociación de Editores Europa, América Latina y Caribe (Editored), según anunció el gremio.

    Se adelantó que la cumbre tendrá como objetivo consolidar el diálogo, la cooperación internacional y el intercambio entre líderes de la industria editorial, provenientes de varias partes del mundo.

    Editored destacó que este congreso tendrá un significado especial tomando en cuenta que la nación sudamericana afronta retos importantes, sobre todo tras el trágico terremoto del pasado lunes 10 de agosto. El gremio destacó que la solidaridad debe transformarse también en voluntad de reconstrucción.

    El gremio resaltó que busca que el próximo encuentro en Colombia sea también un abrazo. Un abrazo a sus ciudadanos, a sus instituciones, a sus medios de comunicación, a sus empresarios, a sus creadores y a todos aquellos que trabajan cada día por un país mejor.

    El encuentro más reciente de la asociación se realizó en 2026, en Alcalá de Henares, España. El encuentro se ha consolidado como un foro clave para debatir el futuro del periodismo y los desafíos de la industria ante la transformación tecnológica, la inteligencia artificial y los cambios en los medios digitales.

    EditoRed cuenta con representación panameña entre sus miembros. Forman parte de la organización Rolando Rodríguez, periodista de investigación de La Prensa, y Rita Vásquez, exdirectora del diario y actual miembro de su junta directiva.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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