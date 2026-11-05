NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La provincia conmemora los 123 años de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia, una fecha que recuerda el papel decisivo de los colonenses en los acontecimientos de 1903. Los desfiles comenzarán a las 10:00 a.m.

La ciudad de Colón se viste de gala este este jueves 5 de noviembre al ser escenario de los actos conmemorativos de los 123 años de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia.

Unas 47 delegaciones participarán en las celebraciones patrias, que contarán con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, y reunirán a estudiantes, autoridades, bandas musicales y agrupaciones independientes.

“Orgulloso del esfuerzo que estamos haciendo todos por rescatar a Colón”, dijo el presidente Mulino sobre distintas obras que se están ejecutando en la provincia.

Indicó que estará en los actor protocolares y posteriormente se irá al interior.

La jornada comenzará a las 7:00 a.m. con la izada de la bandera nacional por parte del mandatario, en el Centro de Arte y Cultura de Colón (Cacco).

El programa incluye el juramento a la bandera por la Asociación de Muchachas Guías de Colón, la interpretación del Himno Nacional por la Banda Republicana y la sesión solemne del Consejo Municipal de Colón, con la participación de autoridades nacionales y locales.

Los desfiles cívicos comenzarán a las 10:00 a.m., con un recorrido que partirá de la calle 13, continuará por la avenida Meléndez y la avenida Central, hasta llegar al sector del conocido puente rojo.

Entre los participantes destacarán los estudiantes colonenses que representaron a Panamá en los Juegos Codicader 2026, quienes tendrán el honor de ser los abanderados durante las festividades.

¿Por qué se celebra el 5 de noviembre en Colón?

La fecha recuerda uno de los episodios determinantes para el nacimiento de la República. Aunque la separación de Panamá de Colombia fue proclamada el 3 de noviembre de 1903 en la capital, la presencia de tropas colombianas en Colón representaba un riesgo para el movimiento separatista.

En aquel momento, unos 500 soldados del Batallón de Tiradores, bajo el mando del coronel colombiano Eliseo Torres, permanecían en la ciudad atlántica. La situación generó tensión ante la posibilidad de una intervención militar que comprometiera la separación.

En medio de ese escenario, el general Porfirio Meléndez, al frente de la Junta Patriótica Revolucionaria de Colón, desempeñó un papel importante en las gestiones para evitar un enfrentamiento. Las negociaciones contribuyeron a que las tropas colombianas regresaran a Barranquilla, lo que permitió consolidar la separación sin un conflicto armado en la ciudad.

Así, el 5 de noviembre de 1903 quedó marcado como la fecha en que Colón aseguró la consolidación del movimiento separatista y respaldó el establecimiento de Panamá como una República independiente.

Más de un siglo después, la provincia mantiene viva esta conmemoración mediante actos cívicos, desfiles y manifestaciones culturales que recuerdan la participación de los colonenses en la historia nacional.

Con información de Sertv.