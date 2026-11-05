‘Colón, tu historia no ha terminado’: el emotivo discurso del joven Ángel Luzcando

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El joven representante de Colón en el Concurso Nacional de Oratoria 2026 habló de la violencia, las dificultades económicas y los prejuicios que enfrentan los jóvenes de la provincia. Su mensaje de superación y esperanza marcó la sesión solemne del 5 de noviembre en la provincia.

Con un discurso cargado de emociones, reflexiones sobre la realidad social de Colón y un llamado a reconocer el talento de la juventud, Ángel Luzcando, representante de la provincia en el Concurso Nacional de Oratoria 2026, fue ovacionado durante la sesión solemne del Consejo Municipal de Colón, celebrada este jueves 5 de noviembre, en presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, y otras autoridades nacionales y locales.

El joven inició su intervención relatando su propia historia. Recordó que durante dos años intentó abrirse camino en los concursos de oratoria sin obtener los resultados esperados.

Primero quedó fuera de la competencia interna de su colegio y, al año siguiente, no logró avanzar a la etapa provincial. Sin embargo, decidió intentarlo nuevamente hasta convertirse en uno de los 15 finalistas nacionales de 2026.

“Una mala experiencia puede cerrar una oportunidad, jamás puede truncar un mañana”, expresó ante los asistentes, al recordar las palabras de aliento de su madre cuando enfrentaba aquellos momentos de frustración.

Ángel Luzcando, representante de Colón en el Concurso Nacional de Oratoria 2026, hizo un llamado a reconocer el talento de los jóvenes y superar los estigmas que enfrenta la provincia. LP/Génesis Hilton

Luzcando utilizó su experiencia como punto de partida para hablar de una provincia que, pese a sus dificultades, mantiene viva la esperanza de un futuro mejor.

“No he llegado hasta aquí solamente porque tengo talento, no crean eso, he llegado hasta aquí porque soy colonense”.

Uno de los momentos más contundentes de su intervención llegó cuando describió las condiciones que enfrentan numerosos niños y adolescentes de las comunidades colonenses.

“Represento al muchacho que se levanta de madrugada a caminar a tomar un bus para llegar a su escuela”, manifestó.

También recordó a los estudiantes que dependen de una beca para comprar sus útiles escolares, a las familias que enfrentan dificultades para garantizar la alimentación de sus hijos y a quienes crecen en comunidades afectadas por la violencia.

“Represento al niño que quiere salir a jugar fútbol pero su padre le advierte que no porque hay muchachos armados en la cancha”, expresó.

“Represento al joven a quien ha aprendido a tirarse al suelo al escuchar disparos cerca de su casa”.

Las cifras del Ministerio Público reflejan la persistencia de la violencia homicida en la provincia de Colón.

Entre 2022 y 2025 se registraron 454 homicidios, con 104 casos en 2022, 106 en 2023, 123 en 2024 y 121 en 2025.

Aunque en el último año se reportó una ligera disminución de dos casos frente a 2024, los homicidios aumentaron un 16.3% en comparación con 2022.

Estas estadísticas evidencian los desafíos que enfrenta la provincia en materia de seguridad, una realidad que también quedó reflejada en el discurso del joven Ángel Luzcando, quien habló de los niños y adolescentes que crecen en comunidades afectadas por la violencia.

Un llamado a romper los estigmas

El joven orador también cuestionó los prejuicios que, según señaló, pesan sobre la juventud colonense y la forma en que los acontecimientos negativos suelen recibir mayor atención que los logros de sus habitantes.

“Porque pareciera que una mala noticia sobre Colón siempre encuentra un micrófono encendido, mientras nuestros triunfos tienen que hacer fila para conseguir a alguien que los escuche”.

Agregó que los jóvenes de la provincia no solo deben esforzarse por estudiar y alcanzar sus metas, sino también enfrentar los estigmas asociados con sus comunidades.

“Mírenos desde nuestro talento y no solamente desde nuestros errores. Mírenos desde nuestro potencial y no desde los estigmas impuestos”, pidió.

Luzcando también hizo un llamado a la unidad entre los colonenses y advirtió sobre las consecuencias de las divisiones.

Actos en Colón: Ángel Luzcando, representante oficial de la provincia de Colón en el Concurso Nacional de Oratoria, tuvo a su cargo una intervención durante la sesión solemne y conmovió con su discurso. Video Génesis Hilton https://t.co/SFqPJr0jz7 pic.twitter.com/7KGhgWrxB7 — La Prensa Panamá (@prensacom) November 5, 2026

“No podemos pedir respeto a nuestra provincia mientras nosotros mismos desacreditamos a nuestros hermanos”, señaló.

El joven reconoció que Colón todavía enfrenta numerosos desafíos, pero insistió en que su futuro no debe quedar condicionado por las dificultades del presente.

“Hoy no he venido a decirles que todo está bien. Hoy he venido a recordarles que todavía hay mucho para hacer y que las cosas estén mejor”, afirmó.

El joven cerró su discurso retomando las palabras que su madre le había repetido cuando enfrentaba sus primeras derrotas en la oratoria, esta vez para dedicárselas a toda la provincia.

“Colón, tu historia no ha terminado y tu historia la escribes tú. ¡Que viva Colón y que viva el 5 de noviembre!”.

Su intervención, que fue ovacionada, dejó un mensaje sobre la necesidad de reconocer las capacidades de las nuevas generaciones y generar oportunidades para los jóvenes de una provincia que desempeñó un papel decisivo en la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia, el 5 de noviembre de 1903.