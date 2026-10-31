Comer, vender lotería y más: lo que puede costarte una multa en el Metro de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Viajar en el Metro de Panamá implica cumplir una serie de normas que no todos los usuarios conocen. Algunas parecen poco habituales, pero están contempladas en el reglamento del sistema y pueden representar multas de hasta $3,000.

El documento clasifica las infracciones en cuatro categorías: leves, moderadas, graves y muy graves.

Entre las conductas que pueden generar una multa de $100 a $150 están comer dentro de las instalaciones, arrojar objetos fuera de las papeleras y utilizar aparatos de sonido sin audífonos.

También está prohibido circular en patines, monopatines o bicicletas dentro de las instalaciones ferroviarias. Incluso la venta de lotería, la distribución de publicidad y la realización de actividades comerciales sin autorización del Metro están contempladas entre las infracciones leves.

Las multas pueden aumentar por el uso indebido del sistema

En la categoría de infracciones moderadas, cuyas sanciones oscilan entre $151 y $300, figura viajar con un boleto de transporte no válido o utilizar uno personalizado que no corresponda al usuario.

LP/Elysée Fernández

Permanecer en las instalaciones ferroviarias fuera del horario comercial sin autorización también puede generar una sanción de este tipo. Lo mismo ocurre con el uso injustificado de equipos de autoprotección o extintores.

Por otra parte, agredir verbal o psicológicamente al personal del Metro constituye una infracción moderada, según el reglamento.

Las infracciones graves contemplan multas de $301 a $700. Entre ellas están utilizar indebidamente los equipos de detención de emergencia de escaleras mecánicas y ascensores, obstaculizar las puertas de los trenes, manipular equipos de las instalaciones o ingresar a las vías férreas sin autorización.

Las conductas que pueden costar hasta $3,000

Las sanciones más elevadas corresponden a las infracciones muy graves, cuyas multas van de $701 a $3,000.

En esta categoría se incluyen deteriorar la infraestructura ferroviaria, destruir o modificar elementos de la vía férrea, arrojar objetos a las vías o a los trenes y obstaculizar las rutas de evacuación.

Cortesía

También está prohibido ingresar armas de fuego u objetos punzocortantes a las instalaciones y trenes, así como transportar materiales inflamables y elementos pirotécnicos.

Las agresiones físicas contra el personal interno o externo del Metro también están contempladas entre las infracciones muy graves.

El reglamento establece, además, que reincidir en determinadas faltas dentro de un período de seis meses puede elevar la gravedad de la infracción y, por consiguiente, más sanciones.