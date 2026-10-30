NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Policía Nacional anunció los horarios de inversión de carriles que se habilitarán en distintos puntos de la vía Interamericana, durante las festividades patrias, como parte de las medidas para facilitar el desplazamiento de los viajeros.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, este viernes 30 de octubre, de 1:00 p.m. a 7:00 p.m., se habilitará la inversión de carriles desde la avenida de Los Mártires hasta Panamá Pacífico y desde el puente Perurena, en Arraiján, hasta TCT, en Vista Alegre.

Para el sábado 31 de octubre, el operativo se realizará de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., desde El Nazareno, en La Chorrera, hasta Campana, en Capira, y desde Sajalices hasta San José, en San Carlos.

Para el retorno hacia la ciudad de Panamá, la inversión de carriles está programada para el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Durante ambas fechas, la inversión de carriles se habilitará desde El Nance, en San Carlos, hasta Sajalices, en Capira, y desde Campana hasta El Nazareno, en La Chorrera.