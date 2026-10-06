NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Contraloría General de la República refrendó el contrato para la construcción del Teleférico de Panamá y San Miguelito, que tendrá un costo de unos $255.2 millones.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, confirmó este lunes 5 de octubre que el contrato, adjudicado a la empresa Doppelmayr Panamá Corp., fue refrendado por el contralor Anel Flores.

“Con esto avanzamos a que el Metro de Panamá dé la orden de proceder para efectos de poder llevar mejores días a San Miguelito”, afirmó Orillac en una entrevista divulgada por la Presidencia de la República.

De acuerdo con el cronograma divulgado, la construcción tendrá una duración de 30 meses.

El proyecto contempla aproximadamente 6.6 kilómetros de recorrido y seis estaciones, con conexión a la Línea 2 del Metro en la estación Cincuentenario. El trazado se extenderá hasta el sector de interconexión entre la vía Cincuentenario y la vía España.

La ruta atravesará sectores como Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter, entre los distritos de Panamá y San Miguelito.

La contratación incluye el diseño, los estudios complementarios, la construcción, el suministro, la fabricación, la instalación y la integración del sistema, además de las pruebas, la certificación, la puesta en marcha y la entrega operativa. También contempla una opción de mantenimiento.

“El Teleférico de San Miguelito también va a generar empleo en San Miguelito, obviamente va a haber que preparar a gente; a personas en el tema del manejo de lo que es el teleférico”, agregó Orillac.