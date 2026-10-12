NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Luego de las evaluaciones preliminares de diferentes estructuras, tras el sismo de magnitud 7.5 del pasado viernes, la Caja de Seguro Social (CSS) anunció el cierre de algunas instalaciones y ajustes en la atención de otras.

Se explicó que las medidas temporales se toman para proteger a los pacientes y los colaboradores mientras se realizan las evaluaciones técnicas.

Instalaciones cerradas

Policlínica Presidente Remón (calle 17, ciudad de Panamá).

Centro de Atención, Promoción y Prevención en Salud (Capps) de Los Pozos (Herrera).

Unidad Local de Atención Primaria de Salud (Ulaps) de Tonosí (Los Santos).

Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego (Chitré, Herrera).

Para las provincias de Herrera y Los Santos se suspende la consulta externa el lunes y el martes. Las citas serán reprogramadas y los servicios de urgencias se mantienen para quienes requieran atención inmediata.

En la provincia de Coclé, se suspende la consulta externa el lunes en la Policlínica Dr. Manuel Paulino Ocaña (Penonomé).

En tanto, en el Hospital Dr. Rafael Estévez (Aguadulce) se suspende la atención en la consulta externa lunes y martes. Se informa que las citas serán reprogramadas y los servicios de urgencias de ambas instalaciones se mantienen operativos.

Por otro lado, la Policlínica San Juan de Dios (Natá), la Policlínica Especializada Dr. Manuel de Jesús Rojas (Aguadulce) y el Capps de La Pintada prestan los servicios con normalidad.

En la provincia de Veraguas, la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez, en Santiago, y el Hospital Dr. Ezequiel Abadía, en Soná, brindarán atención parcial mientras continúan las inspecciones técnicas.

Además, en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero de Colón y en el Hospital de Chepo (Panamá) se suspenden las cirugías electivas programadas para el lunes y el martes. Los pacientes serán contactados para reprogramar sus procedimientos.

La CSS resalta que las unidades ejecutoras de Panamá Metro, Panamá Oeste, Panamá Este, Bocas del Toro, Chiriquí y Colón mantienen sus servicios, salvo los centros médicos señalados previamente.

Las agencias de Santiago y Boquete permanecen sin atención.