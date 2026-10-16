CSS cierra parcialmente el segundo piso y áreas superiores de la Policlínica de Chitré tras el terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El director de la CSS, Dino Mon Vásquez, detalló que la planta baja de la Policlínica Roberto Ramírez De Diego, en Chitré, fue evaluada y declarada habitable.

La Caja de Seguro Social (CSS) ordenó el cierre parcial de la Policlínica Roberto Ramírez De Diego, en Chitré, provincia de Herrera, debido a afectaciones en su infraestructura que requieren reparaciones para garantizar la seguridad de los pacientes, tras el reciente terremoto.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, inspeccionó las instalaciones durante su segundo día de recorrido por las provincias centrales y la península de Azuero, donde verificó las condiciones del edificio y los avances para restablecer los servicios médicos.

“Es una policlínica emblemática… este edificio que es nuevo. Hemos tenido que cerrar parcialmente el segundo piso y las alas de más arriba, debido a que hay algunas reparaciones que se tienen que hacer antes de que todos estos pisos altos tengan la seguridad que todos nuestros pacientes se merecen”, indicó Mon Vásquez.

Entre las áreas afectadas se encuentran Registros Médicos, Fisioterapia, Radiología y Farmacia.

El funcionario explicó que las evaluaciones técnicas determinaron que la planta baja es habitable, lo que permitirá restablecer servicios como Radiología, Odontología y Farmacia.

Mientras tanto, la consulta externa continuará mediante hospitales campaña, cuya instalación estaba prevista para este jueves 15 de octubre.

Mon Vásquez destacó que las inspecciones cuentan con el apoyo de ingenieros de la Universidad Tecnológica de Panamá, especialistas de la CSS, el Comando Sur y entidades externas de ingeniería.

Como parte de las medidas de seguridad, se colocarán señalizaciones para identificar las áreas habilitadas para la atención.

Durante su recorrido, el director también visitó el parque Forestal, en Chitré, donde se están ofreciendo algunos servicios médicos a los pacientes mientras avanzan las labores de recuperación de la policlínica.

Recuperación de servicios médicos en Azuero

En otras instalaciones de salud de la península de Azuero, la Caja de Seguro Social (CSS) informó que la Policlínica San Juan de Dios, en Los Santos, mantiene disponible cerca del 95% de sus servicios, luego de las inspecciones estructurales realizadas tras el terremoto del 9 de octubre.

Algunas áreas permanecen acordonadas mientras se ejecutan reparaciones menores.

Recorrido por instalaciones de salud en Azuero. Cortesía CSS

En tanto, la Policlínica Dr. Miguel Cárdenas Barahona, en Las Tablas, continúa brindando atención, aunque están pendientes trabajos en los sistemas de aire acondicionado, que se espera completar a principios de la próxima semana.

Por su parte, la Unidad Local de Atención al Asegurado (ULAPS) de Guararé opera al 100% y no presenta problemas estructurales, mientras que el Minsa-Capsi de Pesé mantiene activos todos sus servicios.

El director de la CSS, Dino Mon Vásquez, inspeccionó las instalaciones de salud de Azuero para verificar su seguridad y avanzar en el restablecimiento de los servicios tras el terremoto.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, señaló que se espera restablecer la totalidad de la atención en el área para el lunes y reiteró que no se permitirá el ingreso de pacientes ni trabajadores a instalaciones que no cuenten con la certificación de seguridad correspondiente.