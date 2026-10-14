NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) autorizó al director de la entidad, Dino Mon, a declarar el estado de emergencia en la institución, tras las afectaciones causadas por el terremoto de magnitud 7.5 del pasado viernes 9 de octubre.

“La idea con esta resolución es poder agilizar, en conjunto con las compañías de seguro, todos los trámites, las indemnizaciones correspondientes y entregar las órdenes de proceder a aquellos constructores que de alguna forma han sido seleccionados en una lista de constructores confiables”, afirmó Mon.

El director de la CSS que la emergencia incluye ayudar al personal de la entidad que está en las áreas afectadas y que de alguna manera han sufrido daños en sus casas.

Sobre las instalaciones de la CSS que han sido afectadas por el terremoto, Mon indicó que las policlínicas Roberto Ramírez de Chitré (Herrera) y la de Tonosí están cerradas por daños estructurales.

Además, la consulta externa de la Policlínica Ezequiel Abadía de Soná (Veraguas) está parcialmente cerrada y la instalación médica de Los Pozos (Herrera) también está cerrada.

“La resolución lo que busca es agilizar todos los procesos de rescate de todos los daños en las infraestructuras de salud de la Caja del Seguro Social, para poder realmente entrar y reparar de una vez sin los procesos de licitación, porque necesitamos tener las entidades disponibles para que todos los asegurados y pacientes que tenemos en los hospitales puedan entrar y ocupar todos los pisos”, agregó Mon.

El anunció sobre la declaración de emergencia fue realizada el martes en la tarde por Rogelio Gordón, subdirector de la CSS, quien dijo que la medida permitirá realizar contrataciones más rápidas y hacer las reparaciones.

“El objetivo es restablecer por completo los servicios tras el sismo del pasado viernes. La Caja de Seguro Social mantiene un plan de contingencia para garantizar que los pacientes renales reciban su tratamiento de hemodiálisis sin interrupciones”, indicó Gordón.

Sobre la situación en algunas instalaciones médicas, informó que en Chitré (Herrera), el Hospital Gustavo Nelson Collado reabre este miércoles la consulta externa. Sin embargo, habrá aforo limitado y las cirugías electivas y ambulatorias se reanudarán el lunes 19, al tiempo que se están reprogramando las citas suspendidas.

En tanto, sobre la Policlínica Presidente Ramón, en calle 17, informó que especialistas en búsqueda y rescate urbano del Comando Sur de Estados Unidos, inspeccionaron los dos edificios, recorrieron diferentes pisos para evaluar la estructura y entregaron sus recomendaciones.