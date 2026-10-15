NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La CSS anunció una nueva fecha de pago para jubilados y pensionados en Panamá. Conoce cuándo cobran por cheque y ACH y qué agencias estarán disponibles.

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que el pago de la segunda quincena de octubre de 2026 a los jubilados y pensionados de Panamá se realizará el viernes 16 de octubre, tanto para quienes cobran mediante cheque como para quienes reciben sus fondos por transferencia bancaria (ACH).

Mediante un comunicado emitido este jueves 15 de octubre, la entidad informó que todas sus agencias estarán habilitadas para efectuar los pagos, con excepción de la agencia de Las Tablas, en la provincia de Los Santos.

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A TODOS LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS



La Caja de Seguro Social anuncia a todos sus pensionados y jubilados que la nueva fecha de pago de la segunda quincena de octubre se realizará el día 16 de octubre a nivel nacional. Esta fecha aplica para todos: quienes… pic.twitter.com/BjwlgKC7e9 — CSSPanama (@CSSPanama) October 15, 2026

Los jubilados y pensionados que habitualmente retiran sus cheques en Las Tablas deberán acudir a la agencia de Chitré, en la provincia de Herrera, para recibir su pago.

¿Dónde podrán retirar su dinero los jubilados y pensionados?

La CSS también informó que el Banco Nacional de Panamá habilitó alternativas de cajeros automáticos ante el cierre de diez sucursales. Estos son los lugares habilitados:

Parita: Súper Market La Arena.

La Arena: Súper Market La Arena, Pollmar Chitré y Policlínica Roberto Ramírez.

Pesé: Súper Market La Arena.

Los Santos: Súper Ahorro y Xtra Feria, ambos en La Villa.

Los Pozos: Sucursal Las Minas.

Macaracas: Casa Olimpo.

Tonosí: Casa Olimpo.

Ocú: Xtra Feria Ocú.

Mariato: Cotel Atalaya y Max Súper Carnes.

Santiago: Farmacia El Javillo.

La institución reiteró que la nueva fecha de pago aplica a todos los jubilados y pensionados a nivel nacional, independientemente de su modalidad de cobro.