¿Cuándo pagan la segunda quincena de agosto y el bono de $50 a jubilados?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los jubilados y pensionados recibirán esta semana la segunda quincena de agosto de 2026, de acuerdo con el calendario de pagos de la Caja de Seguro Social (CSS).

La fecha depende de la modalidad de pago:

ACH: miércoles 19 de agosto.

Cheque: jueves 20 de agosto.

¿Cuándo pagan el bono de $50?

Junto con la segunda quincena de agosto también está previsto el pago del bono permanente de $50, establecido mediante la Ley 438 del 14 de junio de 2014.

Este será el segundo pago del bono durante 2026 para los jubilados y pensionados que cumplen con los requisitos establecidos en la ley.

El beneficio corresponde a jubilados y pensionados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), Subsistema Mixto de Pensiones y Riesgos Profesionales que cumplían las condiciones al momento de la promulgación de la Ley 438, el 14 de junio de 2024.

Así, quienes reciben su pago mediante ACH deben estar atentos al miércoles 19 de agosto, mientras que quienes cobran por cheque recibirán el pago el jueves 20 de agosto.

La primera quincena de agosto fue pagada el 4 de agosto mediante ACH y el 5 de agosto a quienes reciben sus pagos por cheque.