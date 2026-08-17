Dengue en Panamá: niños de 10 a 14 años son los más afectados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los niños de 10 a 14 años presentan la mayor tasa de casos de dengue, mientras Panamá acumula 5,318 contagios, 628 hospitalizaciones y 16 muertes en 2026.

Los niños y adolescentes de 10 a 14 años son el grupo de edad con la mayor tasa de casos de dengue en Panamá, con 167 casos por cada 100,000 habitantes, según el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa) correspondiente a la semana del 19 al 25 de julio de 2026.

Hasta esa semana, el país acumulaba 5,318 casos de dengue, de los cuales 4,628 eran sin signos de alarma, 654 con signos de alarma y 36 clasificados como dengue grave.

El informe también registra 628 hospitalizaciones y 16 defunciones asociadas al dengue en lo que va del año.

Bocas del Toro y Los Santos concentran tres muertes cada una. Le siguen las regiones Metropolitana, Colón y Chiriquí, con dos defunciones cada una. San Miguelito, Coclé, Panamá Norte y Veraguas reportan una muerte cada una.

La tasa nacional se ubicó en 115 casos por cada 100,000 habitantes.

Región Metropolitana y Colón concentran los casos

La Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de contagios, con 1,490 casos, seguida de Colón, con 1,188; Panamá Oeste, con 508; Chiriquí, con 442, y San Miguelito, con 438.

Por corregimientos, Veracruz encabeza la lista, con 562 casos. Le siguen Puerto Pilón, con 269; Tocumen, con 234; 24 de Diciembre, con 164; Sabanitas, con 158, y Cristóbal Este, con 153.

También superan los 100 casos Burunga, con 141; Nueva Providencia, con 128; David y Cristóbal, con 122 cada uno; Cativá, con 111, y Las Mañanitas, con 109.

Aunque el reporte del Minsa muestra una tendencia decreciente de los casos en las últimas semanas, las autoridades mantienen el llamado a eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

La recomendación es revisar patios y alrededores de las viviendas y eliminar recipientes que puedan acumular agua, como botellas, latas y neumáticos.

Ante síntomas como fiebre, dolor intenso de cabeza, malestar general o dolores musculares, el Minsa recomienda evitar la automedicación y acudir a una instalación de salud.

El comportamiento de la enfermedad mantiene especial atención sobre la población de 10 a 14 años, que presenta la tasa más alta de casos entre los grupos de edad.