NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Detrás de las bandas musicales y los desfiles que cada año recorren Penonomé existe una historia de telegramas, reuniones y ciudadanos que decidieron respaldar el nacimiento de la República.

Hace 123 años, el 3 de noviembre de 1903, Panamá proclamó su separación de Colombia. Sin embargo, aquella noticia no significaba que todos los pueblos del Istmo hubieran expresado automáticamente su respaldo a la nueva República. Mientras en la capital se organizaba el gobierno provisional, en distintas poblaciones del interior comenzaban a producirse pronunciamientos a favor del movimiento separatista.

Uno de esos lugares fue Penonomé, en la provincia de Coclé, donde los acontecimientos de los días siguientes terminarían dando origen a una celebración que se mantiene más de un siglo después.

La historia comenzó el 5 de noviembre de 1903, cuando un grupo de ciudadanos de Penonomé envió un telegrama a la Junta de Gobierno establecida en la ciudad de Panamá para comunicar su respaldo a la separación de Colombia.

Así consta en una recopilación de documentos históricos de la época, disponible en la Biblioteca Nacional de Panamá, en la que aparecen los nombres de Modesto Rangel, Manuel de Jesús Grimaldo, Agustín Grimaldo y otros ciudadanos que respaldaron el movimiento separatista.

El telegrama fue una de las primeras manifestaciones documentadas de apoyo a la separación desde esta población. Pero todavía faltaba un paso importante: que las autoridades municipales expresaran oficialmente su posición. Eso ocurrió al día siguiente.

La reunión del 6 de noviembre

Era el 6 de noviembre de 1903 cuando los integrantes del Concejo Municipal de Penonomé se reunieron para decidir si respaldaban el movimiento que había dado origen a la República de Panamá.

Durante aquella sesión, los concejales discutieron una propuesta para adherirse al movimiento separatista y reconocer la independencia proclamada tres días antes en la capital.

La propuesta fue aprobada por gran mayoría y la decisión quedó registrada en una resolución municipal fechada el 6 de noviembre de 1903, cuya transcripción puede consultarse en la documentación histórica conservada por la Biblioteca Nacional. El texto establecía la decisión de adherirse al movimiento que había proclamado la República independiente y desligar al gobierno local del resto de Colombia.

La resolución fue firmada por Manuel Paulino Ocaña, presidente del Concejo Municipal, y Próspero González, secretario. Posteriormente, el prefecto Miguel W. Conte transmitió la decisión a la Junta de Gobierno.

De esta manera, Penonomé dejó constancia oficial de su respaldo a la separación de Colombia, una decisión que con los años se convertiría en una de las fechas más representativas de su calendario patrio. Pero las autoridades municipales no fueron las únicas en pronunciarse.

Ese mismo 6 de noviembre, numerosos ciudadanos también manifestaron su respaldo a la independencia mediante una proclama que quedó registrada en la recopilación histórica de la Biblioteca Nacional.

Entre los firmantes aparecen Modesto Rangel, Demóstenes Arosemena, Eladio Guardia, Agustín Grimaldo y Manuel de Jesús Grimaldo, junto con numerosos habitantes de Penonomé.

En aquella declaración, los ciudadanos defendían la capacidad de Panamá para gobernarse por sí misma y sostenían que la responsabilidad del movimiento independentista debía ser compartida por los distintos pueblos del Istmo.

La relación de nombres publicados termina con la expresión “Siguen las firmas”, por lo que no es posible establecer con certeza cuántas personas suscribieron originalmente el documento.

Así, la adhesión de Penonomé no quedó reflejada únicamente en una decisión de sus autoridades, sino también en un pronunciamiento ciudadano que permitió dejar constancia del respaldo al nacimiento de la República.

¿Y cómo se vivió la noticia?

Los acontecimientos continuaron durante los días siguientes, según consta en los documentos históricos disponibles en la Biblioteca Nacional de Panamá.

El 8 de noviembre de 1903, dos días después de la resolución municipal, el prefecto Miguel W. Conte envió otro telegrama a la Junta de Gobierno.

Esta vez, el mensaje describía las celebraciones en Penonomé, donde se lanzaron cohetes después de divulgarse noticias sobre el reconocimiento internacional de la independencia.

El documento permite conocer parte del ambiente que se vivía en la población durante aquellos primeros días de la República, cuando las noticias sobre la separación continuaban llegando a las distintas comunidades del interior.

Con el paso de los años, la adhesión de Penonomé comenzó a recordarse como una fecha importante de su historia local. Así, lo que comenzó como una decisión política en noviembre de 1903 terminó convirtiéndose en una de las principales celebraciones patrias del distrito.

La conmemoración llegó a reunir a autoridades municipales, centros educativos, bandas independientes y delegaciones que recorrían las principales calles de Penonomé para recordar aquella decisión histórica.

Sin embargo, este 2026 el panorama es diferente. Las calles que tradicionalmente se llenan de estudiantes, bandas musicales y panameños celebrando a su patria no tendrán los acostumbrados desfiles.

La Alcaldía de Penonomé anunció la suspensión de estas actividades debido a las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, que dejó daños en distintas comunidades y edificaciones del distrito.

La decisión, confirmada por el alcalde Robin Kam, responde a motivos de seguridad y solidaridad con las familias afectadas por el movimiento sísmico.

Este 6 de noviembre, las bandas musicales no recorrerán las calles de Penonomé como en años anteriores. Sin embargo, la historia que dio origen a esta celebración permanece en los documentos de 1903, cuando un telegrama, una proclama ciudadana y una resolución municipal dejaron constancia del respaldo de esta población al nacimiento de la República.