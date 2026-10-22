El metro de Panamá es uno de los diez más baratos del mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un estudio internacional tomó como referencia para el análisis las tarifas de agosto de 2026 y comparó su costo con los ingresos estimados de la población en distintas ciudades.

El metro de Panamá se posiciona entre uno de los diez sistemas de transporte ferroviario urbano más económicos del mundo, según un estudio internacional que analizó las tarifas de cuatro sistemas de metro y las comparó con el ingreso de la población de cada una de las naciones.

La investigación, que fue elaborada por la empresa de servicios financieros digitales Remitly y divulgada en octubre de 2026, ubica al metro panameño en la séptima posición entre los sistemas con los pasajes más baratos. Como tarifa de referencia la empresa utilizó 35 centavos por viaje, precio que se cobra por utilizar la Línea 1 del metro. Vale la pena destacar que la Línea 2 cobra 0.50 centavos por viaje.

El análisis no se limitó a identificar dónde cuesta menos utilizar esta opción de transporte público, también buscó determinar qué tan accesibles son estas tarifas para las personas que dependen de estos sistemas de movilidad de forma diaria.

En esa segunda comparación, Panamá alcanzó el octavo lugar entre los metros más asequibles del mundo, debido a que el costo del pasaje representa aproximadamente el 1.14% del ingreso diario promedio estimado utilizado por los investigadores.

7 Lugar Entre los metros más baratos del mundo con una tarifa de 0.35 centavos. 1.14% Del ingreso diario. Es la proporción que representa el pasaje en Panamá, ubicándolo en el octavo lugar mundial en asequibilidad. 94 Sistemas. De metro analizados en el mundo

Esto también coloca al sistema de transporte masivo de Panamá, entre los diez primeros puestos de ambas calificaciones.

De acuerdo con los resultados, el metro de Caracas, en Venezuela, encabeza la lista de los sistemas más económicos, con un pasaje equivalente a apenas 2 centavos de dólar, seguido por el Metro de Calcuta, en India, con 18 centavos, el sistema de Manila, en Filipinas, con 21 centavos, y el de Almaty, en Kazajistán, con 25 centavos.

En la quinta posición aparece el metro de Ciudad de México, con una tarifa equivalente a 28 centésimos, seguido del metro de El Cairo, en Egipto, con 29 centésimos.

Panamá comparte la séptima posición con el metro de Bakú, en Azerbaiyán, ambos con un precio de referencia de 35 centésimos por viaje. La clasificación continúa con Argel, en Argelia (37 centésimos), y Nueva Delhi, en India (39 centésimos).

En contraste, los pasajes más costosos se encuentran principalmente en ciudades europeas. Siendo el de Lausana, Suiza, el que ocupa el primer lugar, con un boleto que cuesta $7.22 , seguido de Copenhague, Dinamarca, con $6.54, y Londres, Reino Unido, con $6.04.

Si comparamos los precios, un viaje en el metro de Lausana cuesta unas 20 veces más de lo que cuesta un viaje en la Línea 1 del metro de Panamá.

¿Qué tan accesible es?

Utilizando datos del Banco Mundial, se estudió qué tan posible es que un panameño use este método de transporte, tomando en cuenta los ingresos estimados de la población.

Bajo este criterio, Panamá ocupa la octava posición mundial, con un boleto equivalente al 1.14% del ingreso diario estimado. Caracas encabeza la clasificación, con 0.17%, seguida de Doha, Catar, con 0.51%, y Ciudad de México, con 0.82%.

Entre enero y agosto 2026 el metro recaudó aproximadamente $34.5 millones por el cobro de pasajes. Foto: LP/Elyseé Fernández.

Como un ejemplo de la diferencia entre el precio y la asequilibidad se puede observar El Cairo, en donde el boleto cuesta 29 centavos pero representa aproximadamente el 4.44% del ingreso diario estimado.

Por otro lado, la lista de los menos asequibles es encabezada por el sistema masivo de Río de Janeiro, en Brasil, con una tarifa de $1.53 que equivale al 6.85% del ingreso.

¿Cómo se realizó el estudio?

Remitly investigó manualmente las tarifas de 94 sistemas de metro, tomando como referencia los precios vigentes hasta agosto de 2026, tanto para viajes individuales como para abonos anuales. También señalaron que para los sistemas en donde las tarifas varían según la distancia recorrida o las zonas, se usó el valor intermedio del rango de precio.

En el caso de Panamá, el estudio estableció un precio de referencia de 35 centésimos por viaje, aunque no detalla cómo se obtuvo específicamente esa cifra.

De igual forma vale la pena destacar que el estudio no contempla los subsidios gubernamentales que podrían influir en el precio final de los pasajeros, por lo que sus resultados no permiten establecer si las tarifas más bajas responden a menores costos operativos o a políticas de financiamiento público.

Siguiendo esta misma línea, las cifras oficiales del Metro de Panamá, S.A., muestran que entre enero y agosto de 2026 el sistema ferroviario recaudó aproximadamente $34.5 millones por el cobro de pasajes, considerando los ingresos de monedero, estudiantes, jubilados, personas con discapacidad y tarifas especiales.

Solo durante agosto, último mes incluido en el registro, los ingresos tarifarios alcanzaron los $4.1 millones, de acuerdo con los datos publicados en el portal de Datos Abiertos del Gobierno de Panamá.