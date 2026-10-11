NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Metro de Panamá informó este sábado que empezó a realizar pruebas en el sistema de trenes tras la suspensión del servicio la tarde del viernes, debido al terremoto de 7.5 que afectó al país.

Se informó que se inició con las denominadas “marchas en blanco”, es decir, sin pasajeros, en las Líneas 1 y 2, con trenes que circularán de manera consecutiva para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas y las condiciones necesarias para la operación.

De igual forma, se resalta que las pruebas se realizan priorizando la seguridad de los usuarios y colaboradores.

Se adelantó que, una vez se confirme que se cumplen las condiciones de seguridad requeridas, el servicio comercial se reanudará este domingo, en su horario regular de 7:00 a. m. a 10:00 p. m.

Las líneas del Metro de Panamá se han convertido en la vía esencial para el desplazamiento de miles de personas en la ciudad capital.

Tras el terremoto del viernes y las posteriores réplicas, el Metro de Panamá suspendió operaciones y desde entonces se hacen diferentes evaluaciones para garantizar que el servicio se pueda reestablecer con normalidad.