NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Auditorio del Edificio de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Panamá es el escenario este miércoles del evento “En Contacto: Inteligencia Artificial aplicada a todas las carreras”.

Este encuentro, organizado por F5 de Corporación La Prensa junto a la UTP y presentado por Banco General, busca generar un espacio de diálogo entre la academia y el sector privado sobre cómo la inteligencia artificial ha dejado de ser una herramienta exclusiva de la tecnología para integrarse en todas las disciplinas profesionales

Karol Samán, gerente de Mercadeo y Audiencias de Corporación La Prensa, inaugura el evento destacando la importancia de conectar a las nuevas generaciones con conocimientos que promuevan la creatividad y la solución de problemas en un entorno digital en constante evolución

El conversatorio cuenta con la participación de destacados expertos: Ivette Onay de Deloitte, Ramón Crespo de Banco General y Rigoberto Rodríguez de la Autoridad del Canal de Panamá, quienes comparten sus perspectivas sobre el impacto de la IA en la productividad y la toma de decisiones

Los panelistas enfatizan que la adopción responsable de estas herramientas es clave para que estudiantes y profesionales de diversas áreas puedan adaptarse a los desafíos del mercado laboral actual

Con un auditorio nutrido y un espacio dedicado a la interacción con la audiencia, la jornada reafirma que el dominio de la tecnología con propósito será fundamental para definir el futuro de las profesiones en Panamá

.