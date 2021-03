Enfermeras protestan para exigir hospedaje que reuniera las medidas de bioseguridad

Tras jornada de vacunación

La noche de este jueves 4 de marzo un grupo de enfermeras cerró la entrada de la terminal de transporte de Albrook para exigir un hospedaje digno, luego de permanecer por más de 12 horas inmunizando a cientos de personas contra la Covid-19, en el primer día de vacunación en el circuito 8-6, distrito de San Miguelito.

Las enfermeras, muchas que vinieron del interior del país, pasaron la noche de este miércoles en un hotel ubicado en Albrook, pero al llegar la noche de este jueves la administración del hotel no las dejó entrar.

Luego de este incidente se inició la protesta, ya que sus pertenencias estaban en las habitaciones y no sabían donde dormirían. Se les informó que serían trasladas a un hotel en el área de El Dorado, pero estas se negaron ya que el mismo fue utilizado como hotel hospital para los pacientes de Covid-19 y aseguraban no se había terminado su desinfección.

Al hotel en Albrook se presentó el director de la CSS, Enrique lao Cortés, quien medió con la administración del hotel y aseguró que se pagará la estadía de las enfermeras y técnicos en enfermería.

Lao señaló que las trabajadoras de la salud tienen hospedaje en otro hotel” pero no quieren ir para allá porque considera que no tiene las medidas de bioseguridad”. Según él todo fue un problema de comunicación porque el hotel en Albrook “no está en la lista de hoteles contratados”.

El director de la CSS, Enrique Lao Cortés, explica lo ocurrido con las enfermeras y técnicos de enfermería la noche de este jueves. #LaPrensaSecuestrada informa: pic.twitter.com/fdqwmj2VWE — La Prensa Panamá (@prensacom) March 5, 2021

La CSS, mediante un comunicado, informó que, “tras una negociación con la administración del hotel ubicado en Albrook, las enfermeras y técnicos de enfermería, que hoy participaron en la jornada de vacunación en el circuito 8-6, San Miguelito, pudieron ingresar a sus habitaciones a descansar”.

Por su parte, las enfermeras dijeron estar muy decepcionadas de lo ocurrido. Agregaron que están triste de que pasará esta situación y más en un día en el cual se levantaron entre 3:30 a.m., a 4:00 a.m., porque tenían que estar listas a las 5:00 a.m. para que las trasladaran a los centros de vacunación.

En redes sociales se publicó un video donde se veía a dos enfermeras que inmunizaron este jueves en una escuela en Samaria quejarse de que desde este miércoles las tenían a “pan, agua y guineo”.

La presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras, Ana María de Serrano, hizo un llamado a las autoridades del Minsa y la CSS. "No queremos más flores" sino que resuelvan los problemas de las enfermeras y técnicos. Video/Cortesía #LaPrensaSecuestrada informa: pic.twitter.com/U3X3RRotoi — La Prensa Panamá (@prensacom) March 5, 2021

Ana María Reyes de Serrano, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras, hizo llamado a las autoridades del Minsa y la CSS, y a las jefas nacionales de enfermería de ambas entidades, para que garanticen la atención del personal de enfermería.

¿Cómo es posible que enfermeras y técnicos cierren calles para pedir un hospedaje digno y alimentación adecuada?, preguntó.

No queremos mas flores, ni videos de propaganda. Queremos que resuelvan el personal porque a casi un año de pandemia tenemos muchos problemas, entre ellos, el garantizar la atención del recurso humano, expresó reyes de Serrano.