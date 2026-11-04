Entre piezas y memorias, el Reina Torres de Araúz prepara su regreso tras completar la fase estructural

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ministra de Cultura indicó que el proyecto registra un avance cercano al 70%, y que la parte estructural ya está terminada.

El Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (Marta), cerrado al público desde 2013, prevé reabrir sus puertas en marzo de 2027, con la apertura de la primera fase de los trabajos de restauración.

Así lo adelantó la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, en una entrevista con La Prensa.

La funcionaria explicó que esta etapa contempla la apertura del edificio principal, mientras que el edificio de resguardo permanecerá cerrado al público hasta que se completen los trabajos adicionales de seguridad y acondicionamiento.

Avance de las obras en el museo. Archivo

Herrera indicó que el proyecto registra un avance cercano al 70%, y que la parte estructural ya está terminada. “Ya está bastante avanzado, lo que viene es museografía”, señaló.

Esta etapa comprende la preparación de los espacios para exhibir las piezas y presentar las colecciones al público.

La ministra aclaró que, aunque el edificio de resguardo está listo, no abrirá junto con la primera fase porque todavía requiere trabajos adicionales de seguridad y las piezas aún no estarán ubicadas allí.

La apertura prevista para marzo dependerá de que las condiciones permitan cumplir el calendario anunciado. “Tenemos planeado para los primeros días de marzo, si así el tiempo nos lo permite”, afirmó Herrera.

Las bóvedas

La ministra explicó que el museo cuenta con una bóveda para resguardar la colección y adelantó que tendrá una propuesta museográfica moderna, con el propósito de que los visitantes puedan recorrer la historia del país de manera didáctica e interactiva.

Fundado en 1976 como Museo del Hombre Panameño, el recinto es uno de los principales espacios dedicados a la antropología en el país. Resguarda más de 26 mil piezas arqueológicas, etnográficas y de orfebrería que documentan la historia precolombina y contemporánea de Panamá.

El proyecto de restauración incluye la rehabilitación del edificio histórico, que antiguamente albergó la estación del ferrocarril, la construcción de nuevos espacios de conservación y el desarrollo de una propuesta museográfica contemporánea. Las obras quedaron en pausa durante el gobierno pasado.

La ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera. EFE

La historia del istmo

Las colecciones de cerámica, orfebrería y objetos etnográficos permiten reconstruir la historia del istmo desde las épocas precolombinas hasta la actualidad. Este acervo convierte al museo en uno de los principales repositorios del patrimonio cultural panameño.

El museo permanece cerrado desde 2013. Las obras de restauración comenzaron en 2020, pero enfrentaron múltiples tropiezos. En 2023 fueron paralizadas y, tras su reanudación, el proyecto ha retomado su curso, con la apertura de la primera fase prevista para marzo de 2027.

El museo lleva el nombre de Reina Torres de Araúz (1932-1982), una de las principales figuras de la antropología panameña y pionera en la investigación de las culturas indígenas del país.

La restauración integral del museo contempla una inversión estatal de aproximadamente $19.4 millones, según informó el Ministerio de Cultura.