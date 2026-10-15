¿Es seguro comprar en Merca Panamá tras los casos de malaria?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La administración del mercado informó que reforzó las labores de limpieza, desinfección y manejo de desechos, en coordinación con las autoridades sanitarias. Aclaró que la malaria no se transmite por los alimentos.

Merca Panamá se pronunció este jueves 15 de octubre sobre los 34 casos positivos de malaria detectados por el Ministerio de Salud (Minsa) en trabajadores informales que permanecen en los alrededores de sus instalaciones, ubicadas en la vía Centenario, en el corregimiento de Ancón.

Ante la situación, la administración del mercado de distribución de alimentos de la capital informó que mantiene medidas de prevención sanitaria y coordinación con las autoridades de salud para proteger a comerciantes, trabajadores, arrendatarios y visitantes.

“La malaria no se transmite por el consumo, compra ni la manipulación de alimentos”, aclaró Merca Panamá mediante un comunicado oficial.

La entidad también precisó que los productos alimenticios comercializados en el mercado no constituyen una vía de transmisión de esta enfermedad, que se propaga principalmente por la picadura de mosquitos Anopheles infectados.

¿Qué medidas se están aplicando en Merca Panamá?

La administración informó que ejecuta acciones preventivas dentro de sus instalaciones, entre ellas:

Limpieza y desinfección.

Manejo de desechos.

Revisión de áreas comunes.

Inspecciones sanitarias.

Coordinación con las autoridades competentes.

Estas medidas se desarrollan luego de que el Minsa confirmara, el miércoles 14 de octubre, la detección de 34 casos de malaria en trabajadores informales que permanecen en los alrededores del mercado.

Según las investigaciones epidemiológicas del Minsa, los contagios podrían estar relacionados con la llegada de personas procedentes de provincias donde la malaria es endémica, quienes inicialmente desconocían que estaban infectadas.

La entidad sanitaria también indicó que la permanencia de estas personas durante la noche pudo exponerlas a picaduras de mosquitos transmisores.

¿Cómo se transmite la malaria y cuáles son sus síntomas?

El Minsa explicó que la malaria se transmite principalmente mediante la picadura de mosquitos infectados, por lo que no existe riesgo de transmisión de esta enfermedad por comprar, consumir o manipular alimentos.

Entre los principales síntomas se encuentran fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza y, en algunos casos, vómitos.