NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los planteles educativos particulares pueden volver a las clases presenciales este martes 13 de octubre, tras la suspensión por el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió al país el pasado viernes.

El ministro de Educación, Ventura Vega, hizo un llamado para que se confirme que los planteles cumplan con las condiciones necesarias para el retorno.

Vega afirmó que, con respecto a los colegios oficiales, este martes se informará la lista de los centros educativos que no podrán retornar a la actividad este miércoles 14 de octubre, tras las afectaciones registradas en más de 400 planteles.

El ministro recordó que restan 34 días de clases para culminar el año lectivo 2026 y que los estudiantes no se quedarán sin recibir la enseñanza.

Las autoridades educativas habían informado que al menos 400 escuelas oficiales resultaron con afectaciones tras el sismo y que 35 centros educativos quedaron dañados por completo, con una población aproximada de 3,031 estudiantes.