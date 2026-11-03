La Comisión Nacional de Desfiles Patrios dio a conocer los recorridos de las delegaciones que participarán en los desfiles del 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Panamá.

Las actividades se desarrollarán en dos puntos de la capital: el Casco Antiguo y la vía España. El 3 de noviembre, los desfiles comenzarán a las 9:00 a.m., mientras que el 4 de noviembre, el recorrido iniciará a las 8:00 a.m. en ambas rutas.

En el Casco Antiguo, el recorrido partirá de la calle 3.ª, a la altura de la plaza Simón Bolívar, y continuará hasta la calle 26 de la avenida Balboa.

Desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre: estas son las rutas en la ciudad de Panamá
Ruta de los desfiles patrios por Casco Antiguo y avenida Balboa.

La segunda ruta se desarrollará en la vía España, desde los alrededores de la iglesia del Carmen hasta la intersección de la Caja de Ahorros.

Desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre: estas son las rutas en la ciudad de Panamá
Ruta de los desfiles patrios por la vía España.

El operativo de tránsito comenzará a las 6:00 a.m. durante ambos días.

En el sector de Barraza se aplicarán cierres viales en dirección al Mercado de Mariscos, mientras que la Cinta Costera 1 estará habilitada exclusivamente para el servicio de Metrobús.

En la vía España, las autoridades establecerán desvíos para los autobuses hacia la avenida Simón Bolívar y el sector de la iglesia Hosanna.

Los residentes de las áreas afectadas podrán mantener el acceso a sus viviendas durante el operativo.