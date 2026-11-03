Desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre: estas son las rutas en la ciudad de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Comisión Nacional de Desfiles Patrios dio a conocer los recorridos de las delegaciones que participarán en los desfiles del 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Panamá.

Las actividades se desarrollarán en dos puntos de la capital: el Casco Antiguo y la vía España. El 3 de noviembre, los desfiles comenzarán a las 9:00 a.m., mientras que el 4 de noviembre, el recorrido iniciará a las 8:00 a.m. en ambas rutas.

En el Casco Antiguo, el recorrido partirá de la calle 3.ª, a la altura de la plaza Simón Bolívar, y continuará hasta la calle 26 de la avenida Balboa.

Ruta de los desfiles patrios por Casco Antiguo y avenida Balboa.

La segunda ruta se desarrollará en la vía España, desde los alrededores de la iglesia del Carmen hasta la intersección de la Caja de Ahorros.

Ruta de los desfiles patrios por la vía España.

El operativo de tránsito comenzará a las 6:00 a.m. durante ambos días.

En el sector de Barraza se aplicarán cierres viales en dirección al Mercado de Mariscos, mientras que la Cinta Costera 1 estará habilitada exclusivamente para el servicio de Metrobús.

En la vía España, las autoridades establecerán desvíos para los autobuses hacia la avenida Simón Bolívar y el sector de la iglesia Hosanna.

Los residentes de las áreas afectadas podrán mantener el acceso a sus viviendas durante el operativo.