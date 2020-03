Estrategias universitarias en los tiempos del Covid-19

Universidad de Panamá extiende periodo de matrícula por Covid-19

La pandemia del virus Covid-19 ha llevado a las universidades a tomar medidas tecnológicas, aplazar periodos de trámites, flexibilizar matrículas y ofrecer alternativas con el objetivo de que sus estudiantes no paralicen sus clases y “educar a toda la comunidad” comentó Joaquín Villar, presidente del Consejo de Rectores.

En el caso de las universidades particulares, las clases no se han suspendido, resaltó Villar, y están usando plataformas a distancia porque ya estaban adecuados en esta metodología, y cada centro de estudios está adoptando sus propias políticas para facilitar a sus estudiantes opciones de pago.

En tanto, la Universidad de Panamá (UP), con una matrícula de 75 mil estudiantes, que inicia sus clases el 20 de abril, por primera vez está efectuando el proceso de matrícula totalmente online y por las circunstancias el trámite se ha extendido hasta el 8 de abril y el retiro e inclusión al 1 de mayo.

A su vez, como el pago de la matrícula tiene que efectuarse personalmente en las entidades bancarias también se prolongará el periodo para ello durante todo el semestre, hasta noviembre, informó el rector de la UP, Eduardo Flores.

A la fecha se han matriculado de forma digital en la UP un total de 34 mil estudiantes: 17 mil 798 estudiantes en primer ingreso, 14 mil 540 de segundo y mil 732 Sigma Lambda (estudiantes de notas sobresalientes) informó la institución.

“¿Si de forma presencial el sistema colapsa, ahora que el funcionario está en su celular, ¿cómo será?” se preguntó Iveth González, estudiante de tesis de la licenciatura de derecho a quien le preocupa si los profesores están realmente capacitados para ofrecer clases a distancia y cómo darán clases sus compañeros que no cuentan con las herramientas tecnológicas.

Clases virtuales

Mientras que en algunas universidades la modalidad virtual ya estaba adelantada en la práctica, en la UP será la primera vez en que clases se darán de totalmente virtuales, para ello la institución cuenta con siete plataformas digitales que se utilizan hace cinco años, precisó Flores quien comentó que como las clases eran presenciales no se veía la necesidad de utilizarlas.

La mayoría de los estudiantes de la UP no cuenta con internet y este sería un obstáculo para el aprendizaje advirtió también el constitucionalista y profesor de derecho Miguel Antonio Bernal, quien estima que “no están preparados” y que como educadores, no se les ha explicado la modalidad para las clases ni qué servidor se va a utilizar para impartirlas.

Unos mil profesores se han capacitado para dar clases en la pedagogía online explicó Flores. Cada profesor puede utilizar la metodología que más se ajuste a sus necesidades, como videoconferencia con el programa zoom, correo electrónico, mensajería whatsapp, y módulos de autoinducción en los que el estudiante aprende y se autoevalúa.

En cuanto a los horarios, al ser una modalidad virtual no hay un horario establecido, sino que sería por día asignado en la plataforma virtual o según el profesor lo comunique a sus estudiantes de la UP.

“El proceso de capacitación de los profesores de forma online no ha empezado con covid2019, sino hace 10 años y hay especialistas con maestrías”, señaló José Alvaro presidente de la Asociación de Profesores de la UP quien apeló a la solidaridad de las radioemisoras para que la educación llegue a donde no hay internet, tal como se usó en el proceso de alfabetización en Darién.

Por su parte, la Universidad Santa María la Antigua (Usma) iniciará sus clases de licenciatura el 4 de mayo y está ofreciendo una moratoria de seis meses para efectuar el pago de la matrícula.

“No solo el problema es del virus sino la situación económica del país, hay muchos desempleados y muchos acudientes tienen esa dificultad” expresó el rector de la Usma, Juan Planells.

A su vez, indicó que han desarrollado un programa de becas y los estudiantes de la USMA que tengan problemas económicos y dificultades “demostrables” se comuniquen al correo mercadeo@usma.ac.pa con el objetivo de aplicar a ellas.

“Las clases están siendo virtuales, con zoom y otras plataformas para que no se pierda el vínculo entre los profesores y estudiantes” manifestó Planells.