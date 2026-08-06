Estudiante es retenido tras ingresar un arma de fuego al Instituto José Dolores Moscote

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras el decomiso de un arma de fuego a un estudiante del Instituto José Dolores Moscote, la Policía de Niñez y Adolescencia intervino para iniciar las investigaciones.

Un estudiante del Instituto José Dolores Moscote fue retenido este jueves 6 de agosto, luego de que personal de disciplina del centro educativo realizara una requisa sorpresa en la que se encontró un arma de fuego. La inspección se efectuó en horas de la mañana y activó los protocolos de seguridad correspondientes ante la presencia del arma dentro de las instalaciones escolares.

La directora del colegio, Saby Ortíz, explicó que el estudiante, quien es menor de edad, fue trasladado por unidades de la Policía de Niñez y Adolescencia a la Fiscalía, donde se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Ortíz indicó que este tipo de inspecciones forma parte de las acciones preventivas que el centro educativo desarrolla de manera periódica para garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

“Nuestro personal, el cuerpo de disciplina del colegio, está acostumbrado a realizar requisas sorpresa para evitar incidencias. Hoy encontramos un arma de fuego y automáticamente dimos aviso a la Policía de Niñez y Adolescencia”, indicó.

Tras el hallazgo, se activó el protocolo de seguridad. La directora del Instituto José Dolores Moscote confirmó que se trató de un solo estudiante y que únicamente se decomisó un arma de fuego.

Como parte del proceso de investigación, los docentes que participaron en el hallazgo acudieron a la Fiscalía para rendir declaración, indicó.

Asimismo, desmintió las versiones difundidas en redes sociales sobre la supuesta participación de otros estudiantes o el hallazgo de sustancias ilícitas.

“En ningún momento hemos encontrado sustancias ilícitas que no son permitidas en un plantel educativo”, aclaró.

El Instituto José Dolores Moscote cuenta con una matrícula de 3,285 estudiantes distribuidos en ambos turnos.

Instituto José Dolores Moscote cuenta con una matrícula de 3,285 . Foto: Yaritza Mojica

Ortíz añadió que la Comisión de Disciplina evaluará nuevas estrategias para fortalecer las medidas preventivas y reiteró a las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) la necesidad de instalar cámaras de videovigilancia en el centro educativo.

Por su parte, la directora regional de Panamá Centro del Ministerio de Educación, Mireya Pino, señaló que las requisas preventivas deben implementarse en todos los centros educativos del país para reducir riesgos.

“Esta actividad se debe realizar en todos los centros educativos porque ya se están dando situaciones y debemos ponerlas en práctica para evitar cualquier situación que se pueda presentar”, expresó.

Pino también hizo un llamado a los padres de familia para que mantengan una supervisión constante de sus hijos y respaldó la instalación de cámaras de vigilancia en las escuelas como una herramienta para fortalecer la seguridad y prevenir incidentes.