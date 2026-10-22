NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Regina Miranda permanecía hospitalizada en estado de coma luego de sufrir un traumatismo craneoencefálico al caer durante la evacuación de un centro educativo en Santiago.

Una mujer de 60 años, que sufrió una grave lesión en la cabeza durante la evacuación de un centro educativo tras el sismo registrado el pasado 9 de octubre, falleció luego de permanecer hospitalizada en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Santiago de Veraguas.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este jueves 22 de octubre el fallecimiento de Regina Miranda, quien se encontraba en estado de coma como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico grave.

Según el informe oficial, Miranda desempeñaba labores administrativas en la escuela Rómulo Arrocha, en Santiago de Veraguas, cuando se produjo el movimiento sísmico que obligó a evacuar las instalaciones del plantel.

Durante la evacuación, la mujer tropezó con una cuneta y cayó al suelo, golpeándose fuertemente la cabeza. La caída le provocó una lesión de gravedad que requirió su traslado inmediato al Hospital Luis “Chicho” Fábrega.

En ese centro hospitalario recibió atención médica especializada por parte del servicio de Neurocirugía. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico y después de permanecer en estado de coma, se confirmó su fallecimiento.

A través de un comunicado, el Minsa expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de Miranda, así como su solidaridad con la comunidad educativa afectada por las consecuencias del movimiento sísmico.

Con el fallecimiento de Regina Miranda, serían tres las personas que perdieron la vida a consecuencias del sismo del pasado 9 de octubre.