NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el servicio de farmacia de la Policlínica Presidente Remón, ubicada en calle 17, Santa Ana, será habilitada temporalmente al Mercado San Felipe Neri.

La policlínica está cerrada luego de los daños estructurales sufridos por el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió el país el pasado viernes 9 de octubre.

La atención en el servicio de farmacia estará habilitada jueves 15 y viernes 16 de octubre en un área dentro del mercado, en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. solo para la entregada de paquetes de medicamentos que quedaron procesados.

La CSS indicó que en esta primera fase se despacharán las medicinas que habían sido solicitadas entre el 5 y el 9 de octubre hasta las 11:00 a.m. y quedaron pendientes de retiro en ventanilla.

La entidad destacó que próximamente se anunciarán las fechas de entrega para los medicamentos que estaban en proceso de preparación cuando se registró el sismo.

La redistribución de los diferentes servicios de la Policlínica Presidente Remón serán anunciada posteriormente.

Las estructuras del centro médico resultaron afectadas por el sismo y personal especializado, en conjunto con técnicos del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, realizaron las evaluaciones. Próximamente se anunciarán las acciones que se seguirán.

La CSS declaró el estado de emergencia para agilizar los procesos de contrataciones destinados a atender los daños causados por el terremoto en las instalaciones médicas de diferentes regiones del país.

Esta nota se actualizó a las 4:00 p.m. de este miércoles 14 de octubre de 2026. Inicialmente se había informado que la Farmacia de la Policlínica Presidente Remón, ubicada en calle 17. se trasladaría temporalmente a un espacio en el Mercado San Felipe Neri. Lo correcto es que se habilitó un espacio solo para la entrega de medicamentos que fueron procesados entre el 5 y el 9 de octubre.