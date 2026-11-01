NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los contratistas de obras de reconstrucción podrán quedar exentos de un aporte para seguridad laboral, pero el Mitradel deberá mantener la supervisión para prevenir accidentes de los trabajadores.

Las obras de reconstrucción de edificios, viviendas y otras infraestructuras afectadas por el terremoto de magnitud 7.5, que golpeó a Panamá el pasado 9 de octubre, podrán quedar exentas de un pago relacionado con la seguridad ocupacional. La medida busca reducir los costos asociados a la recuperación de las zonas afectadas, donde una gran cantidad de viviendas ya no son seguras para sus habitantes o, directamente, se cayeron.

Se trata del aporte al Fondo de Seguridad Ocupacional, Salud e Higiene en el Trabajo, que normalmente deben realizar los promotores o contratistas principales de los proyectos de construcción. Esta exoneración quedó contemplada en la Resolución de Gabinete No. 126 del 20 de octubre de 2026, publicada el pasado viernes 30 de octubre en la Gaceta Oficial.

En el documento se incorpora al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) entre las instituciones encargadas de tramitar estos beneficios.

Esta medida se suma a aquellas que ya ha tomado el Gobierno como respuesta a los daños que dejó el movimiento telúrico, con un saldo de unos 13,000 damnificados, además de daños en viviendas, carreteras e infraestructuras, principalmente en las provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas.

Pero, ¿para qué sirve este fondo? Su propósito es ayudar a garantizar la independencia y objetividad de los oficiales de seguridad ocupacional, quienes tienen la responsabilidad de vigilar las condiciones en que se desarrollan las obras, identificar riesgos y prevenir accidentes que puedan afectar a los trabajadores.

De acuerdo con la Ley 67 de 2015, los proyectos de construcción con una inversión que superan el millón de dólares requieren la designación de uno o varios oficiales de seguridad ocupacional, tomando en cuenta características de cada obra y los riesgos que implique su ejecución.

Con la nueva resolución, los promotores o contratistas encargados de reconstruir infraestructuras dañadas directamente por el terremoto podrán solicitar la exoneración de este aporte económico.

Es importante recalcar que la medida no elimina la obligación de mantener condiciones seguras para los trabajadores, ya que la resolución establece que el Mitradel deberá asignar los oficiales de seguridad ocupacional necesarios para prevenir cualquier tipo de accidente laboral durante los trabajos de reconstrucción.

La nueva medida se suma a las exoneraciones de tasas y otras contribuciones aprobadas previamente por el Consejo de Gabinete el 13 de octubre, cuatro días después del terremoto.

Mediante la Resolución de Gabinete n.º 109, publicada el 19 de octubre, se instruyó al Cuerpo de Bomberos, al Idaan, a los ministerios de Ambiente y Salud y a otras instituciones públicas a tramitar la exoneración de tasas y contribuciones relacionadas con la reconstrucción.

Esos pagos corresponden a aquellos que normalmente deben hacerse a determinadas instituciones por servicios o procedimientos administrativos relacionados con las obras.

Ambas resoluciones forman parte de las medidas adoptadas tras la declaratoria del estado de emergencia del 10 de octubre, aprobada para atender los daños ocasionados por el terremoto.