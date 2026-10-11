Geociencias registra 256 réplicas tras el terremoto de magnitud 7.5 en Azuero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que, a 45 horas del sismo principal de magnitud 7.5, la mayoría de los movimientos registrados durante este domingo han sido de magnitud entre 3.5 y 4.5.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha reportado 256 réplicas en la zona de Azuero, tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre en Panamá.

En una actualización divulgada este domingo 11 de octubre, a las 11:00 a.m., la entidad indicó que habían transcurrido 45 horas desde el sismo principal.

Durante el primer día de la secuencia sísmica se registraron 162 réplicas. El IGC señaló que desde las 9:00 p.m. del sábado no se había registrado ninguna réplica de magnitud 5 o superior.

Los movimientos localizados durante las primeras horas de este domingo se mantenían por debajo de magnitud 4.7, y la mayoría se situaba entre magnitudes 3.5 y 4.5.

[Siga aquí: Lista de sismos registrados por el Instituto de Geociencias UP]

De las réplicas registradas, cuatro superaron la magnitud 6: una de magnitud 6.9, otra de 6.5, una de 6.2 y otra de 6.1. Todas ocurrieron durante las primeras horas de la secuencia sísmica, precisó el instituto.

Fotografía que muestra este domingo los daños en casas ocasionados por el terremoto de magnitud 7.7 ocurrido el viernes en Tonosí. EFE/Bienvenido Velasco

La entidad también aclaró que el número de réplicas ocurridas es mayor al que aparece en el mapa de seguimiento. Esto se debe a que el sistema automático localiza los sismos con suficiente energía para ser registrados simultáneamente por varias estaciones. Los movimientos de menor magnitud quedan fuera del conteo hasta que un analista los revise.

Informe de réplicas.

El IGC explicó que las réplicas continuarán mientras la zona de la falla termina de reacomodarse después del movimiento principal. Este proceso puede prolongarse durante días, semanas e incluso meses, aunque se espera que los sismos sean cada vez más pequeños y estén más espaciados en el tiempo.

Daños en viviendas en Mariato, Veraguas. Cortesía

Ante esta situación, el instituto recomendó a la población seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

De acuerdo con los reportes oficiales, se registran daños en viviendas, centros educativos, instalaciones de salud, edificios gubernamentales, infraestructura vial y otras estructuras en distintas provincias y comarcas del país.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, visitó a pacientes que se atienden en el Hospital General Cecilio Castillero, en Chitré, Herrera. Foto/Presidencia de la República

Las evaluaciones continúan en las zonas afectadas, por lo que las cifras podrían variar.