Hospital del Niño suspende cirugías electivas por aumento de casos respiratorios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Hospital del Niño suspendió las cirugías electivas por el aumento de pacientes con cuadros respiratorios. Hay 61 niños en UCI y semiintensivos, 23 con virus sincitial.

El Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel suspendió, a partir de este 17 de agosto, todas las cirugías electivas y los procedimientos que requieran hospitalización, debido al aumento de pacientes con cuadros respiratorios agudos.

La medida se adopta mientras el hospital enfrenta una mayor presión sobre sus servicios de hospitalización y cuidados críticos.

El director médico del hospital, Paul Gallardo, informó que actualmente hay 61 pacientes en las unidades de cuidados intensivos y semiintensivos, de los cuales 23 tienen virus sincitial respiratorio (VRS).

Ante el incremento de pacientes, el hospital también ha tenido que adecuar otras áreas para habilitar espacios de hospitalización y atender la demanda.

Gallardo explicó que la situación podría intensificarse durante las próximas semanas debido al comportamiento estacional de las enfermedades respiratorias.

La mayor cantidad de casos suele registrarse entre agosto y septiembre, por lo que se espera que el número de pacientes continúe aumentando durante este periodo. La tendencia podría comenzar a disminuir hacia octubre.

El hospital necesita más recursos

La situación se produce mientras el Hospital del Niño enfrenta dificultades presupuestarias que su director ya ha expuesto ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El pasado 29 de julio, Gallardo planteó que presentaron una solicitud de $18.2 millones adicionales para cubrir las necesidades operativas del hospital. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó un traslado de partida de $2.5 millones.

El presupuesto asignado al Hospital del Niño para 2026 es de $104.1 millones, por debajo de los aproximadamente $114 millones que recibió en 2025.

Gallardo explicó entonces que, después de cubrir los salarios, al hospital le quedan alrededor de $19 millones para medicamentos, insumos médicos, equipos, mantenimiento y otros gastos de operación.

Entre los gastos contemplados en la solicitud estaban el pago de tiempo extraordinario, décimo tercer mes, aportes a la Caja de Seguro Social, materiales e insumos indispensables para la atención de los pacientes.

“Se agradece, pero realmente eso no soluciona el problema. Yo necesito $18 millones”, dijo Gallardo ante los diputados.

Este antecedente cobra relevancia ahora que el hospital enfrenta un aumento de pacientes respiratorios y ha tenido que habilitar espacios adicionales para atender la demanda.

¿Qué cirugías continúan?

La suspensión anunciada este lunes aplica a las cirugías electivas y los procedimientos que requieran hospitalización.

El hospital aclaró que las intervenciones que se generen en el Servicio de Urgencias continuarán realizándose con normalidad.

También seguirán las cirugías que sean necesarias para los pacientes que ya se encuentran hospitalizados.

Las personas que fueron citadas a la Consulta Externa Especializada deben acudir a sus citas para gestionar la reprogramación de las intervenciones quirúrgicas.

La dirección del Hospital del Niño pidió comprensión y colaboración a los padres de familia y acudientes mientras dure la contingencia.

El centro hospitalario es el principal establecimiento pediátrico de alta complejidad del país y atiende más de 200 mil consultas al año, además de realizar miles de cirugías.

Con la temporada de mayor circulación de virus respiratorios todavía por delante, el Hospital del Niño se prepara para un posible aumento de pacientes mientras ajusta temporalmente su capacidad de atención.

El Ministerio de Salud tiene prevista una visita al Hospital del Niño hoy 18 de agosto, en medio del aumento de pacientes respiratorios.