Hospitales, escuelas y estaciones de bomberos reportan daños tras el terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El terremoto registrado este viernes 9 de octubre dejó afectaciones en instalaciones de salud, centros educativos y estaciones de bomberos en distintas provincias de Panamá.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó sobre afectaciones no estructurales en 17 instalaciones de salud, mientras que el Ministerio de Educación reportó daños en centros educativos, principalmente en la provincia de Chiriquí.

Los bomberos, por su parte, reportaron rajaduras, desprendimientos de losas y cielorrasos, así como daños de mayor consideración en algunas estaciones.

Fotografía de la sede de la gobernación de Penonomé que fue afectada por un terremoto de magnitud 7.2 que sacudió el sureste de Panamá. EFE/Bienvenido Velasco

Afectaciones reportadas por institución:

Minsa - Se registraron afectaciones no estructurales en 17 instalaciones de salud: seis hospitales, ocho centros de salud y tres Minsa-CAPSI. También se realizaron evacuaciones preventivas y evaluaciones iniciales en otras instalaciones. A la hora del informe (6:50 p.m.), el Minsa indicó que no había reportes de fallecidos ni de personas afectadas de gravedad.

Los Santos: Se reportaron afectaciones en instalaciones de Macaracas, Pedasí, Tonosí, La Villa y Las Tablas. En el Hospital Regional Anita Moreno se registraron rajaduras en paredes y escaleras, por lo que se activó la evacuación de pacientes. En el Hospital Rural de Tonosí se reportó la caída de algunas estructuras y los pacientes fueron atendidos en el exterior.

Chiriquí: El Centro de Salud de Cerro Viejo, en Tolé, y el Hospital Dionisio Arrocha reportaron afectaciones en sus infraestructuras. El Minsa-CAPSI de Dolega quedó sin energía eléctrica. En el Hospital del Oriente Chiricano, en San Félix, se reportaron daños estructurales en Urgencias y Central de Equipos, lo que motivó la evacuación de toda la instalación. El reporte preliminar indicó que fueron evacuadas 209 personas.

Herrera: El Hospital Cecilio Castillero pasó a brindar servicios en carpas. También se reportaron afectaciones en el centro de salud de Las Cabras, en Pesé; el Centro de Promoción y el Minsa-CAPSI de Ocú.

Pacientes del Hospital Aquilino Tejeira son atendidos luego del terremoto.EFE/ Bienvenido Velasco

Panamá y área metropolitana: El Centro de Salud de Boca la Caja registró afectaciones no estructurales. En el Hospital Santo Tomás se reportaron afectaciones estructurales en el quinto piso del área de trauma, así como en hospitalización y maternidad, tanto en el edificio nuevo como en el antiguo. También se incluyó el Centro de Salud de Capira en el reporte de instalaciones afectadas.

Otras instalaciones: El Centro de Salud de Río Hato presentó afectaciones en su estructura y permanece bajo seguimiento. En el Hospital San Miguel Arcángel se evacuó progresivamente a pacientes y colaboradores, aunque la inspección inicial no reportó daños en la infraestructura. Se suspendieron las cirugías electivas y las consultas externas programadas para este viernes y sábado. En el Hospital del Niño se realizó una evacuación preventiva y la inspección inicial no detectó daños estructurales.

Integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) vigilan frente a la Catedral San Juan Bautista que fue afectada por el terremoto que sacudió este viernes el sureste de Panamá. EFE/Bienvenido Velasco

Meduca): La entidad informó que recibió un reporte preliminar de siete centros educativos afectados. La lista suministrada incluye planteles de la provincia de Chiriquí, entre ellos el Victoriano Lorenzo, el Instituto Profesional y Técnico Chiriquí Oriente, la Escuela Primaria de Cuervito, la Escuela El María, la Escuela San Vicente, la Escuela Los Planes, la Escuela Básica de Paso Canoas Internacional y la Escuela Antonio Anguizola, entre otros.

Una enfermera habla por su teléfono fuera de la sala de maternidad del hospital Santo Tomás, en ciudad de Panamá. AFP vía Getty Images

Cuerpo de Bomberos: Se reportaron daños en estaciones de varias provincias.

David: La estación central presentó rajaduras en su estructura; las demás estaciones de la zona estaban en evaluación.

Panamá Oeste: La estación de La Chorrera registró desprendimiento de losa y rajaduras en el salón de oficiales. La estación de Veracruz presentó una rajadura en una pared.

Herrera: Se reportaron afectaciones leves, como caída de cielorraso y baldosas levantadas.

Coclé: La estación central presentó desprendimiento de cielorraso.

Los Santos: Las estaciones de La Villa y Macaracas registraron rajaduras considerables en sus estructuras.

Veraguas: La estación central de Santiago presentó desprendimiento de losa y rajaduras. En la estación de Soná se desplomó gran parte de la estructura, lo que dejó atrapados vehículos de emergencia y una embarcación.