Ifarhu anuncia nueva jornada de entrega de tarjetas PUNCH en noviembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) llevará a cabo los días 6, 7 y 9 de noviembre una jornada de entrega de tarjetas de la billetera digital PUNCH para beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

La entrega se llevará a cabo en Los Andes Mall, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

De acuerdo con la información divulgada por la institución, podrán retirar su tarjeta los beneficiarios a quienes ya les aparezca reflejado el saldo en la aplicación PUNCH.

Para recibirla, deberán presentar su cédula de identidad personal.

Las tarjetas PUNCH se utilizan para el cobro del PASE-U y de los beneficios correspondientes a los programas de becas y asistencias económicas.

Según informes oficiales, más de 709 mil beneficiarios de PASE-U ya reciben sus pagos mediante PUNCH.

Cabe recordar que la tarjeta tiene restricciones de uso y no podrá utilizarse para pagar en establecimientos como bares, salones de belleza y otros comercios determinados por el Ifarhu.

Compras permitidas con la tarjeta PASE-U. Imagen generada con ChatGPT

A su vez, la Caja de Ahorros informó recientemente que la billetera digital PUNCH ampliará su uso para realizar pagos relacionados con la reparación de viviendas y la compra de materiales necesarios para atender los daños ocasionados por el terremoto del pasado 9 de octubre.