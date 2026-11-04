Imhpa emite aviso de vigilancia por lluvias en varias provincias y comarcas de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por lluvias para varias provincias y comarcas del país, vigente desde las 7:00 p.m. de este martes 3 de noviembre hasta las 11:59 p.m. del jueves 5 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones atmosféricas favorecerán la ocurrencia de lluvias en distintas regiones del territorio nacional, con acumulados que podrían alcanzar entre 201 y 280 milímetros en algunas zonas.

El aviso comprende las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá y Darién, además de las comarcas Ngäbe-Buglé, Guna Yala y Emberá-Wounaan.

Aviso de vigilancia por lluvias.

El Imhpa explicó que la presencia de la vaguada monzónica y un sistema de baja presión al norte del país favorecen el ingreso de humedad desde el océano Pacífico hacia el istmo panameño, lo que genera una atmósfera más inestable y condiciones propicias para las lluvias.

¿Dónde se esperan las lluvias más intensas?

Según el pronóstico del Imhpa, los acumulados de lluvia previstos para el periodo de vigilancia se distribuyen de la siguiente manera:

Entre 201 y 280 milímetros: sur de Chiriquí, centro y sur de Veraguas y zonas montañosas de la península de Azuero.

Entre 120 y 200 milímetros: norte de Chiriquí, Bocas del Toro, comarca Ngäbe-Buglé, norte de Veraguas, este de la península de Azuero, Costa Abajo de Colón, este de Panamá y Darién.

Menos de 119 milímetros: en el resto del país.

La entidad advirtió que las lluvias podrían incrementar la saturación de los suelos, con posibilidad de aumentar los niveles de los ríos, provocar crecidas repentinas y ocasionar deslizamientos.

Recomendaciones del Sinaproc

Ante estas condiciones, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) pidió a la población tomar medidas de prevención para reducir los riesgos asociados a las lluvias.

Entre sus recomendaciones están:

Evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas.

No permanecer cerca de ríos, cauces ni áreas propensas a deslizamientos.

Limpiar desagües y mantener libres los canales de drenaje.

Asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Desconectar los equipos eléctricos si ingresa agua a la vivienda, siempre que sea seguro hacerlo.

Mantener preparada una mochila de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades.

Trasladarse a un lugar seguro ante cualquier señal de peligro.

El Sinaproc también pidió prestar especial atención a los niños y adultos mayores.

Para reportar emergencias, la población puede comunicarse al 911 o al Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), al 520-4426.