Fallece la primera víctima del terremoto de magnitud 7.5 en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una mujer que resultó gravemente herida durante el terremoto del pasado viernes 9 de octubre falleció tras varios días de estar hospitalizada en la Ciudad de la Salud, se informó este miércoles 14 de octubre.

La señora se convierte en la primera víctima fatal que se registra hasta ahora a causa del terremoto de magnitud 7.5.

“Con profundo pesar, confirmamos a las 3:42 p.m. el fallecimiento de la señora Elena Barría, de 68 años, quien resultó gravemente herida durante el terremoto ocurrido el viernes 9 de octubre de 2026”, informó la Caja de Seguro Social, en un comunicado oficial.

Comunicado de la Caja de Seguro Social de Panamá.

Se conoció que la señora, proveniente del distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, sufrió lesiones en el abdomen a causa de los derrumbes que se registraron por el sismo.

Las labores para trasladar a la señora a un centro médico tomaron varias horas, hasta que se logró su traslado a la Ciudad de la Salud donde fue operada.

Pedro Frías Castillo sostiene un teléfono con una fotografía de su esposa Elena Barría Vargas este miércoles, en su casa que fue afectada por el terremoto, en Macaracas, provincia Los Santos (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

En horas del mediodía de este miércoles se informó que la paciente fue diagnosticada con muerte cerebral. Posteriormente se informó de su deceso.

El movimiento telúrico afectó principalmente las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

El Gobierno panameño registra que el sismo afectó a unas 1,250 viviendas y al menos 600 centros educativos en diferentes regiones del país.

Oficinas gubernamentales, hoteles, puentes y carreteras resultaron con daños a causa del terremoto.