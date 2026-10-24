NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los trabajos comenzaron este sábado 24 de octubre en la escuela La Pitaloza, en Los Pozos. Más de 3,000 estudiantes quedaron sin aulas tras el terremoto del 9 de octubre.

A las 8:00 a.m. de este sábado 24 de octubre comenzaron los trabajos de demolición de la escuela La Pitaloza, ubicada en el distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, como primer paso para construir una nueva instalación educativa tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre.

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que durante esta semana también se iniciará la demolición de otros 40 centros educativos afectados por el movimiento sísmico, como parte del proceso de reconstrucción de la infraestructura escolar.

Según un informe técnico elaborado por Jóvenes Unidos por la Educación y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (Fudespa), 619 escuelas sufrieron daños y 35 quedaron completamente destruidas o inutilizables, lo que dejó a más de 3,000 estudiantes sin aulas, principalmente en Herrera, Veraguas, Los Santos y Coclé.

Inició la demolición de la escuela La Pitaloza, en Los Pozos, primer paso para construir nuevas instalaciones. Esta semana comenzarán los trabajos en otros 40 centros afectados por el terremoto.#GobiernoNacional pic.twitter.com/fMltTjRGc1 — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) October 24, 2026

El pasado miércoles 21 de octubre, estudiantes de 770 escuelas oficiales retomaron las clases. Además, el Meduca anunció que otros 327 centros educativos de 10 regiones educativas reanudarán las actividades presenciales el lunes 26 de octubre.

La entidad indicó que continúa con las labores de reconstrucción y el acompañamiento a las comunidades educativas para garantizar que estudiantes, docentes y administrativos cuenten con espacios seguros y adecuados para el proceso de enseñanza y aprendizaje.