Investigadores del Gorgas observan mutación de SARS-CoV-2 en Panamá

Un estudio del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges) reveló una mutación en Panamá del SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, la cual hasta este martes 16 de junio provocó la muerte de 457 personas y enfermó a 21 mil 962 personas en el país.

El hallazgo es el resultado de una investigación que comenzó el Icges desde el pasado 9 de marzo cuando emergió la enfermedad en el país con una muestra aleatoria de 154 pacientes positivos de Covid-19, de los cuales 61 mostraron un cambio en el ácido ribonucleico (ARN) del virus que los enfermó.

El jefe de Investigación en Genómica y Proteómica (Icges), Alexander Martínez, explicó que a nivel mundial se realizan investigaciones para determinar la trazabilidad del virus, es decir la forma en que la enfermedad se está propagando entre la población.

Como parte de este proceso explicó Martínez comenzaron a estudiar las cepas del virus SARS-CoV-2 que circulan en el mundo, los cuales la comunidad científica identificó linaje A y B y, para un mejor estudio, los clasificaron en A1, A2, A3 y B1, B2 y B3, lo que a su vez les permitió descubrir a través de análisis de su genomas, es decir del ácido ribonucleico (ARN) que el A2 adquirió una mutación, la cual le dio una característica propia del país.

Martínez aseguró que hasta el momento la mutación del Covid-19 A-2 no se ha descrito en ninguna otra parte del mundo, por lo que procedieron a identificarla como A-2 PAN. Agregó que se trata de una mutación silenciosa que no cambia la capacidad de infectar del virus, es decir no lo hace ni mas débil ni más agresivo.

En Panamá la primera familia de coronavirus SARS- CoV-2 que llegó es la A y la mutación no significa que solamente está circulando el A-2 PAN, porque las otras cepas igual siguen enfermando a la población.