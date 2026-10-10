NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Universidad de Panamá informó que, tras el terremoto de 7.5 que sacudió al país este viernes, las clases se desarrollarán de manera virtual a nivel nacional los días lunes 12 y martes 13 de octubre.

La medida se tomó como una acción preventiva para salvaguardar la seguridad de la comunidad universitaria.

Este sábado, el rector de la Universidad, José Emilio Moreno, encabezó una inspección por diferentes facultades e infraestructuras de la institución, con la finalidad de determinar posibles afectaciones relacionadas con el sismo.

La inspección se llevó a cabo junto a autoridades universitarias y responsables de áreas técnicas y administrativas, entre ellas las direcciones de Planificación y Evaluación Universitaria, Protección Universitaria, Ingeniería y Arquitectura y Asesoría Legal, así como la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.

De igual forma, se mantiene la coordinación con los directores de los centros regionales para conocer las condiciones de las instalaciones.

“Agradecemos a todos los decanos y directivos que han participado de esta jornada por estar pendiente en todo lo relacionado a la seguridad de nuestra comunidad universitaria”, manifestó el rector Moreno.